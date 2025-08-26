De US Open is begonnen. Van zondag 24 augustus tot en met zondag 7 september strijden de beste tennissers ter wereld om de prijzen op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Van de vier Nederlanders is er nog maar eentje over: Suzan Lamens. Zij plaatste zich dinsdagmiddag voor de tweede ronde. Bekijk het volledige programma hieronder.

In New York deden vier Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi in het enkelspel. Suzan Lamens verdedigt als enige nog de Hollandse eer, nadat Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong er bij de mannen al direct uitvlogen. Lamens maakte zelf dinsdag haar debuut en wist wel te winnen. Ze schoof het 18-jarige talent Valerie Glozman overtuigend aan de kant.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Madison Keys niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Prijzengeld

De spelers strijden in New York om een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaars in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen zullen allebei namelijk maar liefst vijf miljoen Amerikaanse dollars bij mogen schrijven. Dat is omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.