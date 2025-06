Het hoofdtoernooi van Wimbledon gaat op maandag 30 juni van start en duurt tot en met zondag 13 juli. Vijf Nederlandse tennissers begonnen aan het derde grandslamtoernooi van het jaar. Check hieronder het volledige programma en alle uitslagen.

Op het heilige gras in Londen zijn met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Suzan Lamens vijf landgenoten van de partij. Griekspoor verloor op de openingsdag van de Amerikaan Jenson Brooksby, terwijl Van de Zandschulp dinsdag terug moet komen voor het vervolg van zijn duel tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Dat belooft een Nederlandse dag te worden, want ook de andere drie landgenoten komen dan in actie.

Botic van de Zandschulp hard op weg naar stunt op Wimbledon, maar umpire stopt partij vroegtijdig Botic van de Zandschulp leek maandag te gaan stunten op Wimbledon, maar de omstandigheden gooiden roet in het eten. De Nederlander kon vanwege de duisternis zijn partij tegen Matteo Arnaldi niet afmaken. Van de Zandschulp leidt met 2-0 in sets, maar moet dinsdag terugkomen om de wedstrijd uit te spelen.

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd.

Gefrustreerde Tallon Griekspoor moet zware tegenslag slikken op Wimbledon: 'Wat een grap' Tallon Griekspoor reisde in topvorm af naar Wimbledon na het binnenhalen van de titel op Mallorca, maar het derde grandslamtoernooi van het jaar is uitgelopen op een deceptie. De mopperende Nederlander speelde in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby een dramatische partij en dus viel het doek: 2-6, 5-7, 3-6.

Programma enkelspel mannen

Programma enkelspel vrouwen

