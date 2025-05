Programma Roland Garros 30 mei: winnaars van vorig jaar in actie bij start derde ronde

Het is tijd voor de derde ronde van Roland Garros. Er komen geen Nederlanders in actie in het enkelspel - Tallon Griekspoor is zaterdag aan de beurt - maar er zijn genoeg topwedstrijden om te aanschouwen. Bekijk hier het programma voor vrijdag 30 mei.

Lorenzo Musetti, de nummer zeven van de wereld, opent het bal om 11.00 uur met een wedstrijd tegen de stuntende Mariano Navone. De 24-jarige Argentijn staat op de 97e plek op de wereldranglijst. Met Tommy Paul en Holger Rune komen er nog twee wereldtoppers in actie, voor het in de avond de beurt is aan Carlos Alcaraz.

De 22-jarige Alcaraz is de titelverdediger op Roland Garros en geldt ook dit jaar als topfavoriet, vóór de mondiale nummer één Jannik Sinner. De Spanjaard neemt het om 20.15 uur op tegen Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina.

Topvrouwen in actie

Bij de vrouwen zien we ook genoeg wereldtoppers in actie. Qinwen Zheng (8e) is samen met de 18-jarige Victoria Mboko de eerste op de baan op vrijdag. Laatstgenoemde is Canadese en staat 120e op de wereldranglijst. Mboko geldt als supertalent en won in 2025 al 42 wedstrijden, waarvan twee op een Grand Slam-toernooi.

Om 12.00 uur is het de beurt aan Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. De Belarussische neemt het op tegen Olga Danilovic uit Servië. Iga Swiatek won Roland Garros vorig jaar en wil dat kunstje graag overdoen. Dan moet de nummer vijf op vrijdagmiddag (13.00 uur) wel afrekenen met Jaquelina Cristian uit Roemenië. Verder staan ook Elena Rybakina (11e) en Elina Svitolina (14e) op de baan.

