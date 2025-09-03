De US Open is in volle gang, maar helaas liggen alle Nederlanders er inmiddels uit in het enkelspel. De overgebleven tennissers strijden tot zondag 7 september om de titels. Bekijk het volledige programma en alle uitslagen in dit artikel.

De beste Nederlandse was Suzan Lamens. Zij won bij haar debuut op de US Open in de eerste ronde van Valerie Glozman, maar verloor een ronde later van titelfavoriete Iga Swiatek. Lamens maakte echter wel indruk door een set van de Poolse te winnen. Bij de mannen was er minder succes: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong sneuvelden allemaal in de eerste ronde.

Inmiddels is het toernooi al anderhalve week oud en zijn er al de nodige toppers gesneuveld. Publiekslieveling Ben Shelton moest bij de mannen opgeven met een blessure, net als eerder Jack Draper. Bij de vrouwen zijn onder meer Jasmine Paolini, Elena Rybakina en Mirra Andreeva al naar huis. Ook Stefanos Tsitsipas, Holger Rune en Daniil Medvedev komen in New York niet meer in actie.

Programma enkelspel (mannen)

De winnaar van vorig jaar komt in actie. Jannik Sinner, die overtuigde in de vierde ronde door Alexander Bublik in 1 uur en 21 minuten naar huis te slaan, neemt het op tegen landgenoot Lorenzo Musetti. Dat is het toetje van de nacht (Nederlandse tijd). Allereerst vechten Felix Auger-Aliassime en Alex de Minaur om een plekje in de halve finales. Zij starten om 17.30 uur.

Programma enkelspel (vrouwen)

In het vrouwentoernooi zijn nog drie Amerikaanse speelsters over, waarvan twee al de halve finales hebben bereikt. Amanda Anisimova kan zich daar bijvoegen, maar moet dan wel afrekenen met de in bloedvorm verkerende Iga Swiatek. Het affiche is een herhaling van de finale van Wimbledon, toen Swiatek met twee keer 6-0 te sterk was voor Anisimova. De andere kwartfinale gaat tussen Karolina Muchova en Naomi Osaka, die geboren werd in Japan maar opgroeide in de VS.

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Mirra Andreeva niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Prijzengeld

De spelers strijden in New York om een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaars in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen zullen allebei namelijk maar liefst vijf miljoen Amerikaanse dollars bij mogen schrijven. Dat is omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.