De rentree van Venus Williams op de tennisbaan wordt alsmaar pijnlijker nadat ze er voor de vijftiende keer op rij niet in is geslaagd om een wedstrijd te winnen. De 46-jarige tennislegende werd op de US Open pas na middernacht de baan opgestuurd en ging na een reeks gemiste kansen uiteindelijk onderuit in de tegen landgenote Sofia Kenin.

Het was uiteindelijk al na middernacht lokale tijd toen Williams en Kenin, allebei grandslamkampioenen, eindelijk de baan op konden. Dat had alles te maken met de marathonpartij van Novak Djokovic. De Serviër ging na bijna vijf uur tennis verrassend onderuit in New York en daardoor moesten de twee Amerikaanse tennissters lang geduld hebben.

Ondanks de late starttijd bleven nog aardig wat mensen zitten en dat was natuurlijk niet gek gezien de staat van dienst van beide speelsters. Williams won in het verleden zeven grandslamtitles, waarvan twee op de US Open in 2000 en 2001, en Kenin was in 2020 de sterkste op de Australian Open.

Bij de 46-jarige Williams liggen de hoogtijdagen inmiddels ver achter haar, maar dat lijkt ook bij de negentien jaar jongere Kenin het geval. De Amerikaanse worstelt al jaren met blessures en is tegenwoordig terug te vinden op plek 110 van de wereldranglijst.

Verliesreeks Williams wordt langer en langer

Dat is nog altijd een stuk hoger dan de 618e positie van Williams, die alweer voor de 26e keer meedeed aan de US Open. De Amerikaanse maakte vorig jaar haar rentree op de tennisbaan, maar een sportief succes is dat nog niet. Ze won enkel haar eerste duel en verloor daarna veertien keer op rij. Daar kwam midden in de nacht in New York een vijftiende opeenvolgende nederlaag bij.

Kenin pakte de eerste set overtuigend en leek na een vroege break in de tweede set op weg naar een simpele zege. Williams knokte zich echter terug en kreeg uiteindelijk zelfs zeven setpoints om weer op gelijke hoogte te brengen. Die waren echter allemaal niet aan haar besteed en Kenin maakte het om 2 uur 's nachts op haar eerste matchpoint in de tiebreak wel af: 6-2, 7-6.

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