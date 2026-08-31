Voor Novak Djokovic eindigde de US Open verrassend al na één partij. De Serviër kampte met de nodige problemen tijdens zijn partij tegen Mariano Navone en ging uiteindelijk in vijf sets ten onder. Na afloop deed Djokovic enkele zorgelijke uitspraken.

Djokovic won al drie jaar geen grandslamtitel meer, maar desondanks kwam hij eigenlijk altijd ver op de grote toernooien. Meestal ging het pas in de eindfase mis tegen of Jannik Sinner of Carlos Alcaraz. Aangezien de Italiaan afwezig is in New York en Alcaraz na vier maanden blessureleed voor het eerst terugkeert op de baan, rook Djokovic ongetwijfeld zijn kans. Het liep allemaal echter anders.

Pijnlijke aftocht

De 39-jarige Djokovic stortte in zijn eerste duel in New York fysiek volledig in elkaar. De Serviër kwam nog wel met 2-1 in sets voor en leidde in de vierde set zelfs met een break, maar daarna was de tank leeg. Navone won elf van de laatste twaalf games en bezorgde Djokovic voor het eerst in twintig jaar tijd een nederlaag in de eerste ronde van een grandslamtoernooi.

De 24-voudig grandslamkampioen maakte geen fitte indruk, want hij moest zelfs overgeven, had een medische behandeling nodig en zwalkte in de laatste set over de baan. Na afloop erkende hij dat er inderdaad de nodige fysieke problemen waren. Iets dat hem eerder deze maand ook al parten speelde bij zijn vroege uitschakeling in Cincinnati.

'Mijn hele lichaam viel uit elkaar'

"Ik denk dat het overduidelijk was dat ik me verschrikkelijk voelde op de baan", vertelde hij na afloop op de persconferentie. De klachten spelen al langer bij Djokovic: "Helaas worstel ik hier dit jaar met bijna elke wedstrijd mee. Ik moet overgeven... Dat is een serieus probleem. Daarna begint mijn hele lichaam uit elkaar te vallen: krampen, pijn... Mijn rug begaf het uiteindelijk, net als mijn schouder."

Ondanks al die problemen had Djokovic de zege voor het grijpen: "Ik kon het niet afmaken. Ik had een break in de vierde set, maar ik had het al zwaar vanaf de vierde game van de wedstrijd. Ik wil zijn verdiensten niet wegnemen, hij vocht hard, het is een aardige kerel, een vechter, maar ik heb er niet van genoten."