De partij tussen Terence Atmane en Jaume Munar op de US Open heeft vannacht opmerkelijke beelden opgeleverd. Die werden gemaakt tijdens een incident tussen de Fransman en zijn fysiotherapeut.

Vannacht vonden er een groot aantal wedstrijden plaats op het hardcourt van New York voor de US Open. Atmane speelde in zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Munar. Voor de Fransman leek het duel al snel in de tas. Hij kwam in 7-6 en 6-3 op een 2-0 voorsprong in sets, maar Munar gaf zich nog niet gewonnen. De Spanjaard won set 3 met 6-1 en tikte set 4 ook binnen met 7-6, waardoor er een beslissende set volgde. Bij een 2-1 stand in die set riep Atmane de fysiotherapeut binnen.

De Fransman wilde behandeld worden voor zijn kramp, maar volgens de regels mag dit niet. Het wordt tenslotte niet gezien als blessure, maar als een fitheidsprobleem. Spelers omzeilen dit vaak door te doen alsof ze ergens anders last van hebben, maar daar ging de fysio deze keer niet in mee. Hij voelde even aan het lichaam van Atmane en had snel door dat het om kramp ging.

De fysio weigerde dan ook te behandelen en daar was de Fransman niet van gediend. "Kun je me gewoon behandelen en stoppen met te doen alsof je dom bent? Ik heb pijn, wat is hier aan de hand? Het is mijn lichaam, kom op. Ik heb pijn en geen kramp. Ik ken de regels, daarom roep ik je." Vervolgens vraagt Atmane ook nog om de identificatie van de fysiotherapeut om te checken wie hij precies is.



Bekijk het fragment hieronder:

Bron: HBO Max/Eurosport

Uitschakeling Atmane

Uiteindelijk ging het voor Atmane van kwaad tot erger. De laatste set leverde hij met 7-5 in bij Munar, waardoor zijn US Open erop zit. Een hard einde van de Amerikaanse tour voor Atmane. En dat terwijl hij vorig jaar nog zeer verrassend de halve finale van het toernooi in Cincinnati haalde. Voor de US Open een week later moest Atmane zich echter afmelden.

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