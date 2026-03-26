Richard Krajicek en Daphne Deckers zijn al ongekend lang een gelukkig en bekend koppel. Krajicek verwierf wereldfaam als toptennisser en is nog steeds actief in de sport, terwijl Deckers naam maakte als model, actrice, schrijfster en wat al niet meer. In haar meest recente column geeft ze echter aan dat zij en haar man het lang niet altijd over alles eens zijn.

Daar had ze deze week een treffend voorbeeld van, zo schrijft ze in haar column voor Libelle. Ze stoort zich namelijk mateloos aan een, volgens Deckers, veelvoorkomende fout tijdens films. Deckers keek met Krajicek laatst naar de film Underwater en daar viel haar weer iets op aan de vrouwelijke hoofdrolspeelster.

Dat is in die film Kirsten Stewart, die praktisch de hele film een sportbeha draagt. Niet al te handig en realistisch bij een kaskraker waar Stewart een diepzeeonderzoeker speelt. "Waarom is die kleiding die vrouwelijke acteurs moeten aantrekken toch altijd zo ongelooflijk onpraktisch?", vraagt Deckers zich al schrijvende hardop af.

Die vraag legde ze thuis ook voor aan haar man Krajicek, die al vaker met dat bijltje moest hakken. "Richard begon al te zuchten toen ik het opmerkte, want hij vindt dat ik altijd hetzelfde commentaar heb op films. Maar hoe vaak hebben we dit soort scènes al niet gezien?"

Mopperen tegen Richard Krajicek

Om haar punt kracht bij te zetten, haalt Deckers nog een flim én conversatie met Krajicek aan. "Dan mopper ik tegen Richard: zo zíjn vrouwen niet. Waarom hij verzucht: Daf, het is maar een film. Ja-ha, dat snap ik, maar het irriteert me hoe vrouwen in films worden neergezet." Krajicek lijkt duidelijk iets minder betrokken bij het onderwerp.

Deckers speelde overigens zelf ook in behoorlijk wat films. De 57-jarige is onder meer bekend van de flim All Stars en had in rol in Tomorrow Never Dies, een van de vele James Bondfilms. Daarnaast presenteerde ze veel televisieprogramma's, schreef ze met succes tientallen boeken en is ze een bekende columniste. Met Krajicek is ze al sinds 1999 getrouwd. Samen hebben ze twee kinderen.

Iconisch tennissucces

De toptennisser was een paar jaar voor het huwelijk wereldberoemd geworden dankzij een fabuleuze prestatie op Wimbledon. Op het iconische gras in London won hij het toernooi in 1996 door in de finale MaliVai Washington te verslaan. Zijn meest in het oog springende overwinning op dat toernooi was echter de zege in de kwartfinale tegen toenmalig nummer één Pete Sampras. Hij won Wimbledon namelijk in 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 en 2000.