Alec Deckers, de zoon van Richard Krajicek en Daphne Deckers, wist dit weekend een bijzondere mijlpaal in zijn tenniscarrière te bereiken. Dat zal ongetwijfeld ook voor emoties bij zijn moeder Daphne hebben gezorgd. Zij onthulde onlangs al dat ze door een achtbaan van emoties ging, maar dan door een nieuwe hobby.

Deckers onthult in haar column in Libelle dat ze de laatste tijd kijkt naar reactievideo's van jongeren die voor het eerst naar bepaalde artiesten luisteren. Daarbij komen er ook regelmatig wat oudere nummers voorbij. Dat is dus ook muziek waar Deckers in haar jeugd naar luisterde en dat vindt ze confronterend: "Best ontnuchterend om te merken dat ik met mijn 56 jaar inmiddels dermate oud ben dat mijn middelbareschooltijd ‘vroeger’ is geworden."

De vrouw van tennisicoon Krajicek zag onder meer het optreden van Queen met de inmiddels overleden zanger Freddie Mercury op Live Aid in 1985. Dat optreden wordt nog altijd gezien als één van de meest iconische optredens ooit, maar Deckers bekeek een video van twee jonge gasten die het nog nooit eerder hadden gezien. "Eerst dacht ik: hoe bestaat dat? Daarna realiseerde ik me dat Live Aid veertig jaar geleden is. In 1985 zat ik in 5VWO. Had ik toen naar een optreden moeten kijken van veertig jaar terug, dan was dat in 1945 geweest."

Emoties bij Deckers

Hoewel het confronterend is voor Deckers haalt ze er ook plezier uit: "Het blijkt verrassend magisch om via deze jonge mensen hernieuwd naar de hits uit mijn jeugd te kijken. Ook zij stuiteren van opwinding bij Bohemian Rhapsody en ook zij zijn verrast door Michael Jacksons moonwalk. Net als wij toen."

Deckers wordt er dus enorm sentimenteel van: "Ik heb veel van die video’s bekeken en ik werd er een beetje emotioneel van. Het bracht me terug in de tijd van dansen op een rijtje met je tas op de grond, en de Stones in De Kuip."

Mijlpaal voor zoon van Deckers en Krajicek

Alec, de zoon van Deckers en Krajicek, bereikte dit weekend een bijzondere mijlpaal. Hij schreef voor de vijfde keer een ITF-toernooi (het derde tennisniveau) op zijn naam, maar voor het eerst was dat een M25-toernooi. De andere vier keren was het een minder belangrijk M15-evenement. Deckers kreeg als winnaar ongeveer 4600 euro.