Richard Krajicek is al 20 jaar toernooidirecteur van het toernooi ABN Amro Open. Diverse toptennissers werden door de voormalig Wimbledon-winnaar naar Rotterdam gehaald. Maar 'De Kraai' vreest dat de status van het toernooi een dramatische duikvlucht zal maken.

Het tennistoernooi in Rotterdam valt in de categorie ATP-500, wat inhoudt dat de winnaar dat aantal punten krijgt voor de ranking. Met zijn plek op de kalender, begin februari, is het een aantrekkelijk evenement voor toppers om deel te nemen. Ook zijn de spelers vaak erg te spreken over de sfeer en organisatie.

Saoedi-Arabië

Tijdens het toernooi staan de namen van ex-winnaars vermeld op de muren van Ahoy. Onder meer Roger Federer, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz wonnen de titel. Maar zulke toppers zullen niet zo snel meer naar Rotterdam willen komen, als er in februari ook een nog groter evenement wordt gepland in Saoedi-Arabië. En dat is aan de hand.

Saoedi-Arabië krijgt namelijk in 2028 een masterstoernooi en dat zal dan vermoedelijk ook in februari worden gehouden. Tegen het AD zegt Krajicek: "Als de huidige geruchten werkelijkheid worden, zou dat voor ons bijzonder vervelend zijn. Ergens dit jaar krijgen we te horen wanneer dat toernooi precies gepland wordt. We weten dat het eraan komt en dat, als het in februari plaats gaat vinden, dat het voor ons niet goed zou zijn. Maar we weten het op dit moment nog niet zeker. Het kan ook in week 1 van het tennisseizoen worden gepland, of ergens in oktober of november."

Midden-Oosten

Qua planning lijkt februari echter een logische keus voor het masterstoernooi. In die maand zijn er ook ATP 500-toernooien in Doha en Dubai. Dat maakt het voor tennistoppers interessanter om direct na de Australian Open in januari naar het Midden-Oosten af te reizen en daar ook te blijven, in plaats van ook nog even naar Rotterdam te komen.

Saudi Arabia’s growing investment in tennis has a new crown jewel 🎾



The ATP’s newest Masters 1000 event received unanimous board approval and will feature a 56-player draw on outdoor hard courts.



The Athletic schetst hoe de ATP wil dat de tenniskalender er voortaan uit komt te zien. "Het schema wordt geleid door de vier grandslamtoernoioen, dan komen er tien masterstoernoioen. Zeven daarvan zijn verplicht en een groot deel durt twee weken lang. Eentje duurt een week en is verplicht, de andere twee duren een week en zijn niet verplicht."