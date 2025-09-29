Novak Djokovic kan aan de bak. Vanaf maandag 29 september staat hij namelijk buiten de top 4 van de mondiale tennisladder. En dat kan wel eens gevolgen hebben op jacht naar zijn 25e grandslamtitel.

Waar veel van zijn concurrenten na de US Open alweer in actie kwamen, nam Djokovic rust. Na zijn halve finale in New York zocht hij de Griekse zon op met zijn familie. Afgelopen weekend woonde Djokovic in het Servische Opatija voor de begrafenis van Nikola Pilić, zijn 'tennisvader'. Nu is hij weer klaar om punten te verzamelen voor de ATP-ranglijst.

Djokovic zakt een plekje

Daar staat hij inmiddels vijfde. De Amerikaan Taylor Fritz versloeg landgenoot Sebastian Korda in de kwartfinale van Tokio met 2-1 in sets. Deze overwinning zorgt ervoor dat Fritz stijgt op de ATP-ranglijst, terwijl Djokovic een plaats zakt.

De vijfde positie op de ATP-ranglijst kan het pad van Djokovic naar zijn recordbrekende 25e grandslamtitel flink bemoeilijken. Dit betekent namelijk dat hij al vóór de halve finale kan stuiten op toppers als Jannik Sinner of Carlos Alcaraz. Een zorgelijke situatie voor de Servische tennislegende, die komende week zijn rentree maakt.

Opvallende comeback

En dat is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. Na de kansloze nederlaag in de halve finale van de US Open tegen Alcaraz besloot de 38-jarige Djokovic een pauze in te lassen. De Serviër onthulde alleen mee te doen aan de ATP Athene begin november, maar komt dus terug op dat besluit. Hij doet mee aan het masterstoernooi van Shanghai, dat dinsdag begint. De Servische superster jaagt op zijn vijfde titel in Shanghai, waar hij eerder al zegevierde in 2012, 2013, 2015 en 2018.

Daarna zal hij afreizen naar Saoedi-Arabië, waar het grote (olie)geld lonkt. Samen met andere toppers als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doet Novak Djokovic mee aan de Six Kings Slam. Dit demonstratietoernooi telt echter niet mee voor de tennisranking.