Novak Djokovic heeft een verrassend besluit genomen. De toptennisser zou voorlopig enkel een toernooi in Athene gaan spelen, maar heeft plotseling toch ervoor gekozen om naar Azië af te reizen. Djokovic gaat daar meedoen aan het masterstoernooi van Shanghai.

Djokovic reist binnenkort af naar de Chinese stad, want het toernooi begint op 30 september en duurt tot en met 13 oktober plaatsvindt. De Servische superster jaagt op zijn vijfde titel in Shanghai, waar hij eerder al zegevierde in 2012, 2013, 2015 en 2018. Vorig jaar werd hij in de finale nog gestopt door Jannik Sinner. Djokovic heeft dus de nodige punten te verdedigen voor de wereldranglijst.

De tennislegende kondigde in New York bij de US Open nog aan dat hij in de rest van 2025 alleen het ATP-toernooi in Athene zou spelen. Dat wordt begin november gehouden. Het wordt door zijn deelname in Shanghai zelfs nog een druk najaar voor de Serviër, want hij doet half oktober ook nog mee aan de Six Kings Slam. Bij dat demonstratietoernooi zijn enorme bedragen te verdienen en dus zijn Jannik Sinner en Carlos Alcaraz van de partij.

Teleurstellend seizoen

Djokovic won eerder dit jaar in Genève de honderdste titel uit zijn loopbaan, maar toch zal het voor hem aanvoelen als een teleurstellend seizoen. Djokovic speelde nauwelijks toernooien en richtte zich vooral op de Grand Slams. Hij haalde op alle vier de grote evenementen de halve finales, maar een finale zat er niet in. Op het masterstoernooi van Miami bereikte hij wel de finale, maar die verloor hij dan weer van het Tsjechische talent Jakub Mensik.

Waar Djokovic jarenlang streed met rivalen Rafael Nadal en Roger Federer doet hij dat nu met de nieuwe generatie en dan met name met Alcaraz en Sinner. Die twee tennissers verdeelden dit jaar de grote titels en Djokovic erkende na zijn kansloze nederlaag tegen de Spanjaard op de US Open dat zij hem inmiddels voorbijgestreefd zijn.

Vervelend nieuws

Djokovic kreeg deze week overigens vervelend nieuws te horen. De legendarische oud-speler en voormalig coach Nikola Pilic overleed maandag op de 86-jarige leeftijd. Pilic was belangrijk voor Djokovic aan het begin van zijn carrière. De Servier noemde hem zelfs zijn 'tennisvader'.