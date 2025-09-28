Tennislegende Novak Djokovic heeft de uitvaart bijgewoond van Nikola Pilic, de beroemde Kroatische tennisser en coach die op dinsdag 23 september op 86-jarige leeftijd overleed. De Serviër hield een emotionele toespraak ter nagedachtenis aan de man die de academie oprichtte waar Djokovic als tiener zijn talent ontwikkelde.

Nikola Pilic kende een indrukwekkende carrière, zowel als speler – hij bereikte de finale van Roland Garros in 1973, waar hij verloor van Ilie Nastase – als coach. Hij leidde maar liefst drie nationale teams naar de Davis Cup-titel. De Kroaat opende ook een academie nabij München, waar Novak Djokovic, de tennisser met 24 Grand Slam-titels, werd opgeleid. Na het overlijden van Pilic deelde de 38-jarige sportman een hartverscheurende boodschap op Instagram en woonde hij zondag 28 september de begrafenis in Opatija bij.

'Zijn geest zal voor altijd blijven'

Djokovic hield bovendien een korte, krachtige toespraak over de nalatenschap van Pilic. "Wij zijn in wezen zijn discipelen en de voortzetters van zijn nalatenschap. Zoals ik al eerder zei, zal zijn geest voor altijd blijven. Zolang wij hier zijn, zullen we ons wijden aan het vieren van alles wat hij heeft gedaan voor het tennis – of het nu Kroatisch, Servisch, Europees of wereldwijd was. Bedankt, Niko, en groeten...", zei Djokovic volgens het Servische Sportal op de uitvaart.

Na uitvaart naar China

De beste tennisser aller tijden noemde Pilic zijn 'tennisvader', omdat de Kroaat aan de wieg stond van zijn succes. Djokovic was op een training toen hij het nieuws van het overlijden hoorde. Daarna toog hij naar Instagram om daar in een uitgebreid statement stil te staan bij de ex-coach. Na het bezoekje aan Pilic z'n uitvaart moet hij weer naar China, waar hij mee gaat doen aan de Shanghai Masters. Daar haalde hij vorig jaar nog de finale, waarin Nole verloor van Jannik Sinner. In de rest van 2025 speelde hij eigenlijk alleen maar Grand Slams, op jacht naar titel nummer 25.

Het masterstoernooi van Shanghai begint maandag 29 september met de kwalificaties, waarna het hardcourt-toernooi op 1 oktober écht begint. Voor de winnaar ligt liefst 1,1 miljoen dollar aan prijzengeld klaar. Maandag is ook de loting.