Anastasia Potapova heeft haar sterke week in Linz een vervolg gegeven door ook de halve finale overtuigend te winnen. De kersverse Oostenrijkse toptennisster rekende in twee sets af met Donna Vekic: 6-4, 6-1. Daardoor lonkt een enorm prijzenbedrag voor de vriendin van de Nederlander Tallon Griekspoor.

Aangestuwd door het Oostenrijkse publiek gaf Potapova haar superweek in haar nieuwe thuisland een passend vervolg. In de eerste set regende het breaks. Het was Potapova die als eerste door de service van haar tegenstander ging. Dat deed ze even later nogmaals, waardoor het ineens 4-1 stond en setwinst binnen handbereik kwam.

Sprookje Anastasia Potapova gaat verder in Oostenrijk

Maar direct deed Vekic wat terug: 4-2 in games. Potapova ging vervolgens goed om met de spanning. Via een lovegame op eigen service kroop ze richting het einde van de set. Op 5-4 mocht ze daarvoor serveren. Toen kwam de spanning wel wat op de arm van Potapova, die liefst drie breakpoints moest wegwerken.

De winnares van 2023 overleefde de storm en maakte het bij het tweede setpunt af. Dat goede gevoel nam ze meteen mee in de tweede set. Wat heet: Potapova won acht punten op rij en brak Vekic meteen twee keer. Zo stond het in een vloek en een zucht al 4-0. Vekic voorkwam een bagel, maar kon de overtuigende overwinning van de vriendin van Griekspoor niet voorkomen. Potapova werkte zich met een ace op haar tweede service naar matchpoint, waarna ze meteen toesloeg.

Prijzengeld WTA Linz

Potapova is alvast verzekerd van 99.565 euro. Bij winst op zondag komt daar nog eens dik 60.000 euro bovenop. Ze speelt dan tegen de nummer 1 van de plaatsingslijst, de 18-jarige Mirra Andreeva uit Rusland. Een voormalig landgenote dus van Potapova. Laatstgenoemde begon het WTA-toernooi van Linz als nummer 97 van de wereld, inmiddels staat ze virtueel 54e. Daar kunnen bij winst nog een paar plekken bijkomen.

Sinds 2026 Oostenrijkse

Potapova speelde de laatste jaren onder de neutrale vlag, omdat Russische speelsters vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn. "Oostenrijk is een land waar ik van hou, het is ongelooflijk gastvrij en een plek waar ik me helemaal thuis voel", zei Potapova toen ze haar staatsburgerschap kreeg in december. In Linz speelt ze voor het eerst voor haar nieuwe thuisfans. Dat is vooralsnog een gelukkige combinatie.