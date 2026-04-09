De liefde voor Oostenrijk is vooralsnog goed zichtbaar bij Anastasia Potapova. De tennister, vriendin van haar Nederlandse collega Tallon Griekspoor, speelt voor het eerst 'thuis' in Linz en doet dat uitstekend. Ze haalde moeiteloos de kwartfinale.

Haar Duitse tegenstander Tamara Korpatsch gaf totaal niet thuis in de achtste finales in Oostenrijk en boog met 6-2, 6-1 het hoofd voor Potapova. De 25-jarige geboren Russische treft nu bij de laatste acht in Lilli Tagger een landgenote. Potapova besloot dit jaar haar Russische paspoort in te wisselen voor haar Oostenrijkse en speelt dus voor het eerst 'in eigen huis' sinds haar nationaliteitsverandering.

Nu al verzekerd van 30.000 euro

Het toernooi in Linz legt haar geen windeieren. Door haar goede run is ze nu al verzekerd van ruim 30.000 euro aan prijzengeld en het ziet ernaar uit dat het een stuk meer kan worden. In het enkelspel zorgde Tagger voor een stunt door de als derde geplaatste Liudmila Samsonova uit te schakelen met 2-0. Aan de kant van Potapova zit tot de finale geen enkele geplaatste speler er meer in.

Karolina Pliskova

Routinier Karolina Pliskova zorgde namelijk voor de grootste sensatie van het WTA-toernooi door de als tweede geplaatste Ekaterina Alexandrova uit te schakelen. Zij is de nummer 13 van de wereld en had dus op een goed toernooi gehoopt, maar liep tegen de 34-jarige nummer 258 van de wereld aan. Mirra Andreeva zit er als nummer tien van de wereld en nummer één van de plaatsingslijst aan de andere kant van het schema. Potapova ruikt dus kansen op een goed thuistoernooi.

Dubbelpartner

Haar kwartfinale tegen Tagger is meer dan alleen een Oostenrijks onderonsje. Samen met haar deed Potapova in Linz ook een gooi naar een goede run in het dubbelspel, maar verloren de twee meteen in de eerste ronde. Daarmee werd bijna 6000 euro toegevoegd aan het almaar stijgende prijzengeld van Potapova. De Oostenrijkse vriendin van Griekspoor kent wel al een virtuele stijging van liefst 23 plekken op de wereldranglijst. Ze is nu de nummer 74 van de wereld.