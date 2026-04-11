Jesper de Jong viel na een moeizaam begin van het tennisjaar onlangs uit de top-100 van de wereldranglijst, maar zaterdag heeft de Nederlandse tennisser eindelijk weer eens succesje geboekt. Dat deed hij onder toeziend oog van zijn bekende geliefde.

De Jong brak afgelopen jaar eindelijk door op de ATP-tour met zijn allereerste finaleplek en mede daardoor begon hij 2026 als nummer 71 van de wereld. De Nederlandse tennisser hoopte de stijgende lijn ook in het nieuwe tennisjaar door te zetten, maar dat bleek nog niet zo simpel. De Jong wacht op het hoogste niveau nog altijd op zijn eerste zege en won enkel een aantal potjes op Challenger-niveau.

Daardoor is De Jong inmiddels afgezakt naar de 108e plek op de ranking, maar er lijkt weer wat licht aan het einde van de tunnel. De Nederlander doet dit weekend mee aan het kwalificatietoernooi in Barcelona en wist daar na drie nederlagen op rij eindelijk weer eens te winnen.

De Jong wint onder toeziend oog van bekende vriendin

De Jong rekende in de Spaanse stad overtuigend af met de Fransman Benjamin Bonzi, die zes dagen hoger staat op de wereldranglijst. Tot 4-4 in de eerste set ging het gelijkop, maar daarna won De Jong plotseling negen games op rij. Daarmee was de partij direct beslist en na 78 minuten tennis mocht De Jong de zege vieren: 6-4, 6-1.

Net als bij zijn vorige toernooien in Marrakech en Monte Carlo werd De Jong opnieuw gesteund door zijn vriendin Pien Hersman. De schaatsster zag haar vriend in Barcelona eindelijk weer eens winnen en deelde na afloop ook nog een filmpje op Instagram die ze vanaf de tribunes had gemaakt.

Nog één zege voor hoofdtoernooi

De Jong moet zondag nog een keer zien te winnen om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi in Barcelona. Hij treft dan Juan Manuel Cerundolo, de Argentijnse nummer 71 van de wereld. Cerundolo won de enige eerdere ontmoeting, maar die partij dateert alweer uit 2023.