Jannik Sinner en Carlos Alcaraz verdeelden de laatste zeven grandslamtitels en dus zijn zij ook in New York de grote favorieten om de beker de lucht in te tillen. Voor de twee toptenissers staat er echter nog iets anders op het spel bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

In het mannentennis was er jarenlang een Big Three met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer die de titels onderling verdeelden. Nu de laatste twee gestopt zijn en ook Djokovic in de nadagen van zijn loopbaan zit, is er echter een Big Two voor in de plaats gekomen. Sinds het begin van 2024 werden alle grandslamtitels gewonnen door Sinner en Alcaraz. De Italian was viermaal de beste, terwijl de Spanjaard drie keer de beker pakte.

De twee stonden tegenover elkaar in de finale bij de laatste vier grote evenementen waar ze allebei aan meededen en dus is de verwachting dat ze elkaar op zondag 7 september in de eindstrijd op de US Open weer gaan treffen. Sinner en Alcaraz strijden in New York echter niet alleen om de titel, maar ook om iets anders belangrijks.

Strijd om nummer 1-positie op US Open

Sinner is al ruim een jaar de nummer 1 van de wereld, maar die status loopt op de US Open gevaar. De Italiaan is de regerend kampioen in New York en verdedigt dus maar liefst 2000 punten. Alcaraz sneuvelde vorig jaar al in de tweede ronde tegen Botic van de Zandschulp en verdiende toen maar 50 punten voor de wereldranglijst.

De Italiaan heeft op dit moment nog 1890 punten meer dan de Spaanse nummer 2 van de wereld. Als we hun resultaten van vorig jaar echter van het huidige puntenaantal op de ranking aftrekken, is Alcaraz de virtuele lijstaanvoerder. Dat betekent dat Sinner op de US Open een beter resultaat moet neerzetten om zijn positie te verdedigen. Als de twee elkaar in de finale treffen dan sluit de winnaar het toernooi af als nummer 1 van de wereld.



Bekijk hieronder op welke puntenaantallen de twee uitkomen per resultaat op de US Open:

Resultaat US Open Punten Alcaraz Punten Sinner Eerste ronde 9.550 9.490 Tweede ronde 9.590 9.530 Derde ronde 9.640 9.580 Vierde ronde 9.740 9.680 Kwartfinales 9.940 9.880 Halve finales 10.340 10.280 Verliezend Finalist 10.840 10.780 Winnaar 11.540 11.480

Gevaar blijft voor Sinner

Zelfs als Sinner de koppositie weet te behouden, loopt hij de komende tijd een groot risico om zijn plekje kwijt te raken. De Italiaan was vorig jaar op dreef in het najaar en won onder meer het masterstoernooi van Shanghai en de ATP Finals. Alcaraz kende toen een mindere periode en verdedigt dus nog een stuk minder punten tot het einde van het jaar.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.