Het befaamde tennistoernooi in Monte Carlo trekt jaarlijks de internationale jetset aan op de tribune. Dat is dit jaar niet anders. Zo is ook Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, afgereisd naar Monaco. En daar sprak ze af met een wereldberoemde Nederlander.

De combinatie tussen het luxe leven aan de Middellandse Zee en vrijwel alle internationale toptennissers die in actie komen, brengt veel internationale beroemdheden op de been om de reis te maken naar het Masters-toernooi van Monte Carlo. Zo ook Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, die aandachtig toeschouwer was. Daar sprak ze af met een wereldberoemde Nederlandse artiest, en tevens één van de beste vrienden van Verstappen.

Wereldberoemde DJ

In een story op de persoonlijke Instagram van het Braziliaanse model valt namelijk te zien dat ze met niemand minder had afgesproken dan DJ Martin Garrix. De twee hebben het met een clubje vrienden behoorlijk naar hun zin. Bovendien waren de wedstrijden die Piquet en Garrix bezochten zeer sterk, daar wereldtoppers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner beide glansrijk wonnen.

Tekst gaat verder onder de foto

Voor Piquet was de reis naar het tennistoernooi waarschijnlijk geen al te lange. Immers woont vriend Verstappen voornamelijk in het prinsdom. De 29-jarige Garrix is verder al jaren goed bevriend met de racecoureur, waardoor hij ook Piquet goed zal kennen. Bovendien had Garrix na afloop van de partijen een bijzondere ontmoeting.

Ontmoeting met Alcaraz

Hij deelde namelijk een kort onderonsje met de nummer één van de wereld, Alcaraz. Het leverde grappige beelden op. "Bedankt voor de wedstrijd", begint Garrix. "Leuk dat je er was", antwoordt de Spanjaard vervolgens. Vervolgens maken de twee beroemdheden een leuke foto samen. Bovendien kan Alcaraz het amper geloven dat de Nederlandse DJ een keer rustig aan doet. Normaal gesproken is Garrix vrijwel dagelijks de hele wereld aan het rondvliegen voor optredens.

En net zoals Piquet en Garrix behoorlijk hebben genoten in de Monegaskische zon, was er ook een andere wereldberoemde celebrity aanwezig bij het duel van Sinner. Niemand minder dan 'de snelste man ooit' Usain Bolt zat namelijk ook op de tribune. Hij deelde na afloop dan weer een mooi moment met de Italiaan, daar waar zijn eeuwige rivaal Alcaraz dus Garrix opzocht.