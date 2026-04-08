Het gravelseizoen is met het masterstoernooi van Monte Carlo deze week voor de mannen écht van start gegaan. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zijn daar natuurlijk weer de topfavorieten en voor hen wordt het een hele spannende week. De Italiaan kan dankzij zijn dopingschorsing van vorig jaar zijn rivaal van de troon stoten.

Alcaraz en Sinner verdelen de laatste jaren nagenoeg alle prijzen en het mag dan ook geen verrassing zijn dat zij de eerste twee posities op de wereldranglijst bekleden. De Spanjaard staat al sinds september 2025 op de eerste plek en het leek er na de winst op de Australian Open in januari op dat hij die positie nog wel een tijdje zou gaan vasthouden.

De 22-jarige Alcaraz zag zijn voorsprong echter flink slinken de afgelopen maand. Sinner won namelijk de masterstoernooien van Indian Wells en Miami, terwijl Alcaraz daar niet verder kwam dan een halve finale en een derde ronde. Daarmee haalde de Spanjaard ongeveer evenveel punten als vorig jaar, terwijl Sinner vorig jaar door een dopingschorsing niet in actie kwam op beide toernooien en dus een flinke winst boekte.

Sinner kan profiteren van dopingschorsing

Hij heeft het gat met Alcaraz op de wereldranglijst gedicht tot 1190 punten en kan in Monte Carlo de koppositie zelfs weer pakken. De Spanjaard is tenslotte titelhouder en verdedigt dan ook de volle 1000 punten. Sinner kan alleen maar winnen, want ook dit evenement moest hij vorig jaar door zijn dopingschorsing overslaan. Als hij in Monte Carlo de titel pakt, neemt hij de eerste plek sowieso over.

Dat Alcaraz en Sinner juist deze week met elkaar strijden om de eerste plek is vrij pikant. De Spanjaard is namelijk bezig aan zijn 66e week als nummer 1 van de wereld en daarmee evenaart hij het aantal van Sinner. De speler die Monte Carlo verlaat als lijstaanvoerder tilt zijn aantal dus naar 67. Zij staan op de all-time ranking wel nog ver achter Novak Djokovic, die in totaal 428 weken bovenaan stond.

Alcaraz wacht zware taak

Als het Sinner niet lukt om Alcaraz in Monte Carlo van de troon te stoten dan krijgt hij later dit gravelseizoen waarschijnlijk nog een kans. Hij speelde vorig jaar door zijn schorsing alleen in Rome en op Roland Garros. Op beide toernooien verloor hij de finale van Alcaraz. De Spanjaard moet daardoor in totaal 4330 punten verdedigen op gravel. Dat aantal ligt bij Sinner op 'slechts' 1950.