Monaco staat natuurlijk al bekend als het ultieme toevluchtsoord voor de internationale jetset, en dat is tijdens het Masters-toernooi in Monte Carlo dan ook niet anders. Veelal zitten er celebrities op de tribune die aandachtig toeschouwer zijn bij de wedstrijden. Maar bij de nummers één en twee van de wereld bij de mannen, Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, zat er een wel hele bekende oud-topatleet als toeschouwer in het publiek.

Topatleet te gast

Op het moment dat de wedstrijden, die vrijwel direct achter elkaar op het centre court werden gespeeld, bezig waren, schakelde de camera namelijk naar niemand minder dan de 'snelste man ooit' Usain Bolt. En hij zat behoorlijk te genieten in het publiek. Na afloop kwam er zelfs een ontmoeting tussen de Jamaicaanse topsprinter van weleer en de Italiaanse Sinner. Dat valt te zien op het officiële Instagram-account van de ATP.

'Jij bent sterk'

"Goed je te ontmoeten", begint de 24-jarige Sinner nog timide op het moment dat hij Bolt tegen het lijf loopt. Vervolgens gebeurt er iets grappigs. Bolt begroet de tennisser uit Südtirol met een bemoedigende hand op de schouder, maar deed dat schijnbaar wat aan de harde kant. "Zo, jij bent sterk zeg", laat Sinner namelijk optekenen.

Vervolgens hebben de twee het even over de wedstrijd zelf. "Je laat het er wel heel makkelijk uitzien", meent de Jamaicaan. "Nou, dat viel wel mee hoor", antwoordt Sinner met een knipoog nadat hij over Ugo Humbert was heengewalst.

Groot plezier

Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk wat Bolt er van vond. "Heb je er van genoten", vraagt Sinner zich af. "Dat zeker. Maar je hebt nog een lange weg te gaan. Er zijn nog veel kampioenschappen te spelen dit jaar", grapt Bolt. "Het is in ieder geval leuk om je op de tennisbanen te zien. Het doet me een groot plezier", besluit de Italiaan vervolgens.

Succes voor Sinner en Alcaraz

Of het wellicht lag aan de aanwezigheid van Bolt of niet, zowel Sinner als zijn eeuwige rivaal Alcaraz waren heer en meester bij hun rentree op het gravel. De hoop van vele tennisfans leeft dat de twee elkaar in Monaco eindelijk weer eens tegenkomen. Dat is dit jaar namelijk nog niet het geval geweest.