Loïs Boisson voelde zich dinsdag eindelijk weer toptennisser. De sensatie van 2025 keerde na maanden van fysiek leed weer terug op de baan, onder de hoede van haar nieuwe Nederlandse coach Rick Vleeshouwers. Dat liep echter uit op een teleurstelling. In Madrid ging Boisson vrij kansloos onderuit.

Voor 2025 had vrijwel niemand in de tenniswereld echt nog gehoord van Loïs Boisson. Met een wildcard de halve finale halen van een Grand Slam als Roland Garros is normaal gesproken ongezien in het tennis. Helaas ging het daarna wat minder met de Française, die maanden langs de kant moest toekijken. Bovendien wordt ze er nog altijd vaak aan herinnerd dat een tegenstander haar ooit vond 'stinken'. Wel stelde Boisson een nieuwe coach aan, die uit Nederland komt.

Nederlandse coach

De Nederlandse tennistrainer werd onlangs nog gekozen tot beste coach van het jaar, nadat hij met Amanda Anisimova de finale van twee Grand Slams behaalde. Helaas kon Vleeshouwers zijn nieuwe pupil niet gelijk aan succes helpen.

Voor Boisson was het tennistoernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid haar terugkeer sinds oktober 2025. De verwachtingen waren daardoor niet al te hoog, al is de tennisster uit mosterdstad Dijon nog altijd de nummer 46 van de WTA-ranking. In Madrid trof ze de Amerikaanse Peyton Stearns, die drie plekken hoger, op plaats 43, van de wereldranglijst staat.

Onwennig spel

De wedstrijd was eigenlijk vanaf het eerste moment al niet echt spannend. Boisson oogde nog een beetje onwennig na haar lange afwezigheid, en dat was vooral in set een goed te zien. Stearns brak haar Franse opponent al direct in de eerste game, en deed dat vervolgens nog tweemaal. Daardoor trok de Amerikaanse zeer eenvoudig de eerste set naar zich toe: 6-1.

In de tweede set ging het al iets beter met Boisson, bij wie het duidelijk nog ontbeert aan wedstrijdritme. De Franse toptennisster werd weliswaar slechts één keer gebroken, maar verloor daardoor alsnog ook set twee vrij kansloos: 6-3.

Toewerken naar Roland Garros

Maar voor Boisson en coach Vleeshouwers zal het resultaat niet alleszeggend zijn. Het is vooral goed om weer te zien dat de Française eindelijk weer kan meedoen aan wedstrijden in de absolute top van het tennis. Bovendien geeft het haar weer iets van vertrouwen richting haar thuistoernooi Roland Garros. Daar hoopt Boisson in mei opnieuw voor een daverende stunt te zorgen.