Lois Boisson heeft haar eerste WTA-titel gewonnen in Hamburg. De Franse tennissensatie won in twee sets (7-5, 6-3) knap van de Italiaanse Anna Bondár. De Française raakte eerder dit jaar nog in opspraak vanwege een 'deo-rel'.

De Française stond ruim achter in games tijdens de eerste set tegen de Italiaanse, toen ze knap terugsloeg. Ze kreeg de smaak te pakken en haalde haar ruime achterstand stukje bij beetje in. Op wonderbaarlijke wijze wist ze de eerste set nog te winnen met 7-5, waarna ze niet meer van plan was om haar voorsprong in de race om haar eerste titel weg te geven. De tweede set won ze dan ook een stuk overtuigender met 6-3.

Tranen

Bondár baalde zichtbaar na afloop. Toen de Italiaanse haar coach bedankte, raakte ze geëmotioneerd: "Ik weet dat het niet de trofee is die we graag wilden." Terwijl ze haar tranen wegveegde en een luid applaus in ontvangst nam, sloot ze positief af door te stellen dat ze een "geweldige week" achter de rug heeft.

'Wees alsjeblieft een beetje aardig'

Boisson was zichtbaar wat onwennig na de primeur. "Het is mijn eerste speech, dus wees alsjeblieft een beetje aardig tegen me", begon ze haar betoog. Waarna ze haar tegenstander feliciteerde met haar geweldige week en alle drijvende krachten achter het toernooi en haar team bedankte.

Deodorant-rel

Boisson kreeg grote bekendheid door een opmerkelijk incident tijdens de eerste ronde van het Open Capfinances Rouen Metropole. Tijdens een wedstrijd tegen Harriet Dart, die de Française ruim, beschuldigde haar tegenstander haar ervan te 'stinken'. Dart vroeg tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter of hij Boisson wilde vragen deodorant te gebruiken omdat ze 'vreselijk stonk'.

Spijt

De woorden van Dart verspreidden zich snel in de internationale pers en de 28-jarige speelster kreeg veel kritiek van tennisfans. Later plaatste ze een bericht waarin ze haar spijt betuigde over de opmerking in Rouen. "Het was een impulsieve opmerking waar ik echt spijt van heb. Dit is niet hoe ik me wil gedragen en ik neem de volledige verantwoordelijkheid. Ik heb veel respect voor Lois en hoe ze vandaag speelde. Ik zal hiervan leren en verder gaan", schreef de Britse op Instagram.