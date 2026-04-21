Loïs Boisson werd afgelopen zomer plotseling wereldberoemd en dat had de Franse tennisster allemaal te danken aan een bizarre rel én haar sensationele zegetocht op Roland Garros. Boisson werd vervolgens door een blessure weer ver teruggeworpen, maar dinsdag maakt ze in Madrid eindelijk haar rentree. Dat doet ze aan de zijde van een bekende Nederlandse coach.

Boisson was afgelopen zomer misschien wel de bekendste Franse sportvrouw en dat had allemaal te maken met haar deelname aan het WTA-toernooi in Rouen en later aan Roland Garros. Vlak nadat ze was hersteld van een heftige knieblessure mocht Boisson vorig jaar april in Rouen voor het eerst een hoofdtoernooi op de WTA Tour spelen. De partij tegen Harriet Dart kreeg vooraf bijzonder weinig aandacht, maar na afloop was dat totaal anders.

Deodorant-rel

De Britse had tijdens de partij namelijk last van de geur van haar opponente. Het was dusdanig erg dat ze zich er zelfs bij de umpire over beklaagde. "Wil je vragen of ze deodorant op wil doen? Ze stinkt echt", zei Dart tijdens de partij over Boisson. Dat fragment ging vervolgens viraal en de Britse voelde zich genoodzaakt om haar excuses aan te bieden.

Boisson leek er zelf wel om te kunnen lachen, want zij deelde na de partij een bewerkte foto met een deodorantroller op haar Instagram. Daar zal de uitslag (6-0, 6-3 winst) ongetwijfeld bij geholpen hebben. Toch zal het haar ergens pijn gedaan hebben dat het na haar eerste overwinning op de WTA Tour enkel over haar lichaamsgeur ging.

Fysieke problemen na stunt op Roland Garros

Waar Boisson door het incident een stuk bekender was geworden, zorgde haar tennis twee maanden later ervoor dat ze helemaal wereldberoemd werd. Ze mocht dankzij een wildcard meedoen aan Roland Garros en dat werd een avontuur om nooit meer te vergeten. Als nummer 361 van de wereld haalde Boisson voor eigen publiek de halve finales en dat leverde dusdanig veel punten op dat ze steeg naar de 65e plek van de ranglijst.

De wereld lag aan haar voeten na die stunt, maar de afgelopen maanden verdween ze toch weer in de vergetelheid. Ze won na haar geweldige prestatie op Roland Garros weliswaar haar eerste WTA-toernooi in Hamburg, maar eind september sloeg bij een evenement in Beijing het noodlot weer eens toe. Ze kreeg daar last van haar linkerbovenbeen en toen dat achter de rug was, kwam daar ook nog een blessure aan haar rechterarm bij.

Die fysieke problemen zorgen ervoor dat Boisson inmiddels al ruim zes maanden geen enkele partij heeft gespeeld. De Française hoopte uitgerekend in Rouen, de plek waar ze plotseling beroemd werd, vorige week haar rentree te maken, maar daar ging vlak voor het toernooi een streep door.

Rentree in Madrid met Nederlandse coach

In Madrid gaat ze dinsdag eindelijk weer spelen en op het gravel in Spanje neemt ze het dan op tegen de Amerikaanse Peyton Stearns in de eerste ronde. Boisson zal in de Spaanse hoofdstad worden bijgestaan door een Nederlander. Rick Vleeshouwers was vorig jaar nog de man die Amanda Anisimova naar de finales op Wimbledon en de US Open leidde, maar nadat die samenwerking vorige maand ten einde kwam, sloeg Boisson haar slag en voegde ze de Nederlander toe aan haar staf.

Hij moet Boisson er na een zware periode weer bovenop helpen, net zoals hij met Anisimova heeft gedaan. "De laatste maanden waren heel moeilijk en de zwaarste sinds ik ben begonnen met tennis", vertelde Boisson tegen het Franse persbureau AFP.

De Française verklaarde dat ze door medische fouten haar rentree meermaals moest uitstellen. Ook speelde de extra aandacht die ze kreeg sinds haar doorbraak op Roland Garros mee. "Misschien zorgde het zonder dat te beseffen voor extra stress. Ik was niet gewend aan de druk die de aandacht met zich meebracht."

Boisson heeft er echter alle vertrouwen in dat ze met de hulp van Vleeshouwers weer mooie dingen kan laten zien. "Ik ben ervan overtuigd dat ik alles in me heb om grote dingen te bereiken. Ik blij dat ik er sterker uit ben gekomen en het allemaal een beetje heb verwerkt. Ik heb geen verwachtingen. Natuurlijk ga ik de baan op om te winnen, maar ik ben bovenal blij om weer zonder pijn te kunnen tennissen."