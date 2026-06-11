De Belgische tennislegende Kim Clijsters kennen we natuurlijk allemaal, maar haar dochter timmert inmiddels ook aardig aan de weg. De 18-jarige Jada Lynch kende een spannend jaar in de Verenigde Staten. Gelukkig voor de tiener kon ze deze week wel een foto van een fraai hoogtepunt delen.

Jada is de dochter van tennisicoon Clijsters, die al 19 jaar getrouwd is met voormalig topbasketballer Brian Lynch. Samen hebben ze naast Jada nog twee kinderen: zonen Jack en Blake. Dat de oudste dochter uit een topsportgezin komt werd al vroeg duidelijk, want Jada kan aardig basketballen.

Feestelijke 'prom'

In de staat Pennsylvania combineert ze school met basketbal en gelukkig gaat dat eerste haar ook goed af. De speelster van de Belgische jeugdselecties sloot het lange studiejaar af met het feestelijke gala. Tijdens de welbekende 'prom' pronkte ze met haar vriend Adam Walker, ook een basketballer, en andere bekenden van de school in de Verenigde Staten.

Vader Brian werd geboren in de Verenigde Staten, maar maakte vooral elders naam. Begin deze eeuw kwam hij naar Europa en speelde hij basketbal in meerdere landen. Hij sloot zijn carrière af in België en was bij onze zuiderburen nog jarenlang coach.

Kim Clijsters als moeder

Partner Kim Clijsters is in ons land een stuk bekender. De 43-jarige tennislegende was ooit de nummer één van de wereldranglijst. In 2005 won ze US Open en dat betekende haar eerste grandslamtitel. Er zouden er in 2009 (US Open), 2010 (US Open) en 2011 (Australian Open) nog meer volgen. Die laatste drie titels won ze na een comeback nadat ze in 2007 stopte door blessures. Tussen die twee tennisperiodes door beviel ze van Jada.

i De piepjonge Jada Lynch met moeder Kim Clijsters in 2009 nadat laatstgenoemde US Open won © Getty Images

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover