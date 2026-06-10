Alexander Zverev mag zich na zijn vierde finale eindelijk een grandslamkampioen noemen nadat hij afgelopen weekend op Roland Garros de titel pakte. Bij iemand die lang heeft moeten wachten op zo'n grote titel leidt dat meestal tot een hoop positieve reacties, maar na het succes van de Duitser heerst er in de tenniswereld vooral groot ongemak en dat heeft hij volledig aan zichzelf te danken.

Wie negen jaar geleden had gezegd dat de Duitser pas in 2026 zijn eerste grandslamtitel zou pakken, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Zverev bestormde razendsnel de tenniswereld als jonkie en pakte in 2017 al zijn eerste masterstitel. Een jaar later won hij ook de ATP Finals en in 2021 werd hij olympisch kampioen. Ondanks die successen bleef zijn relatie met grandslamtoernooien moeizaam. Standaard ging hij in de eindfase ten onder aan de zenuwen.

Tekenend was de finale van de US Open in 2020. Zverev was in zijn eerste grandslamfinale hard op weg naar de titel door tegen Dominic Thiem met 2-0 in sets voor te komen. De Duitser durfde ondanks het gebrek aan publiek (vanwege corona) op de belangrijke momenten echter geen bal meer met risico te spelen en ging toch nog ten onder. Later verloor hij finales op Roland Garros en de Australian Open en ook daar speelde zijn laffe spel hem parten.

Puur ongemak ondanks sprookjesverhaal

Dat Zverev nog altijd bij de wereldtop hoort, mag op zichzelf al een wonder genoemd worden. In 2022 scheurde hij tijdens de halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal alles af in zijn enkel en lag hij er maandenlang uit. Dat kwam nog bovenop de diagnose diabetes type 1, die Zverev als 4-jarig jongetje kreeg en waardoor hij tijdens partijen zijn bloedsuikerspiegel constant op peil moet zien te houden.

In Parijs sloeg hij na al die tegenslagen eindelijk toe. Dat juist zo iemand na lang wachten een grandslamtitel pakt, zou als een sprookjesboek moeten lezen. Maar toch is de reactie in de tenniswereld er echt niet eentje van pure blijdschap. Daar heerst namelijk vooral puur ongemak.

Beschuldigingen van ex-partners

Zverev heeft in de afgelopen jaren flink wat goodwill verloren door twee hele pijnlijke zaken. Tot twee keer toe werd hij door een ex-partner beschuldigd van huiselijk geweld. De eerste wilde niet in de juridische molen belanden en besloot geen aangifte te doen, maar de tweede, die ook de moeder van zijn dochter is, wel.

De tennisser kreeg in eerste instantie een boete van een half miljoen opgelegd, maar daar ging hij tegen in beroep. Uiteindelijk werd er een opmerkelijke schikking getroffen tussen het Openbaar Ministerie, de advocaten van Zverev en zijn ex-vriendin. Hij moest 200.000 euro betalen, waarvan 50.000 aan een goed doel. Tegelijkertijd leverde hem dat geen schuldigverklaring op. Die zaken hebben de reputatie van de Duitser echter wel flink aangetast.

Groot ongemak over succes

Wat daarbij niet helpt, is dat Zverev al jarenlang vragen over het onderwerp consequent ontwijkt. Hij had het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken door openheid van zaken te geven. Zverev deed echter het tegenovergestelde door een rechtszaak te starten tegen de journalist die de eerste beschuldigingen aan het licht bracht. Voor de tennisser zijn de kosten daarvan makkelijk op te hoesten, de journalist moet ondertussen allerlei capriolen uithalen om het hoofd boven water te houden.

Door die houding blijven de beschuldigingen juist elke keer weer naar boven komen als hij succes boekt. Na de finale op de Australian Open van vorig jaar verstoorden een aantal toeschouwers zijn speech met de tekst 'wij geloven Brenda en Olga'. Zij verwezen daarbij naar zijn twee ex-vriendinnen die hem beschuldigden. Het was dan ook onvermijdelijk dat de Duitser er na zijn gewonnen finale in Parijs opnieuw mee geconfronteerd werd en dat gebeurde ook.

Zverev kreeg na een vraag van een journalist van L'Équipe over het onderwerp de kans om zich als een groot kampioen te gedragen. Hij liet echter opnieuw zien waarom er met gemengde gevoelens naar zijn succes wordt gekeken. "Wacht even, ten eerste is dit niet het soort interview dat daarover gaat. Ten tweede, weet je dat de beschuldigingen vals zijn gebleken?", beet hij de journalist toe, waarna hij het interview afkapte. Daarbij ging hij voorbij aan het feit dat er nog nooit is geconcludeerd dat de twee vrouwen zouden hebben gelogen.

Duistere kant

Het gedrag van de Duitser in het openbaar hielp hem de laatste jaren ook niet. Zverev belandt met grote regelmaat in discussies met de umpire en het dieptepunt was zijn uitbarsting in 2022. Hij intimideerde na een verloren dubbelpartij de umpire door meerdere keren heel hard met zijn racket tegen zijn stoel aan te slaan. De organisatie besloot hem vervolgens uit het toernooi te zetten.

Die uitbarsting achtervolgt Zverev tot op de dag van vandaag. Daar was tenslotte in het openbaar te zien dat de Duitser in staat is om plotseling volledig te flippen. Bij iedere andere tennisser was het voorval waarschijnlijk al vergeten, maar bij een speler die meerdere malen beschuldigd is van huiselijk geweld ligt dat toch wat anders.

De status van Zverev is na zijn zege in Parijs zonder twijfel veranderd, want niet langer is hij de beste speler zonder grandslamtitel. Voor zijn imago heeft het echter helemaal niets gedaan. Als verliezer groeide hij nooit uit tot cultheld en als winnaar zal hij nooit een groot kampioen worden. Daarvoor is zijn duistere kant nog altijd te groot.

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