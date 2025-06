Tallon Griekspoor is na zijn zege op het ATP-toernooi in Mallorca in ijzersterke vorm voor Wimbledon. De Nederlander treft in de eerste ronde van het grastoernooi een opvallende tegenstander in Jenson Brooksby. Een tennisser die net terug is van een dopingschorsing en leeft met autisme.

Griekspoor pakte met een overwinning op Corentin Moutet de zege op het grastoernooi van Mallorca. De Nederlander rekende eerder in het toernooi al af met sterke grasspelers als Felix Augier-Aliassime en Libéma Open-winnaar Gabriel Diallo. Griekspoor moet maandag direct weer aan de bak voor zijn eerste ronde op Wimbledon. Daarin treft hij dus Brooksby, die ook net een finale achter de rug heeft.

Brooksby speelde de finale van het ATP-toernooi in het Engelse Eastbourne. In die finale bleek de nummer vijf van de wereld Taylor Fritz echter te sterk voor zijn landgenoot. Brooksby is op dit moment de nummer 149 van de wereld. Hij speelde nog nooit tegen Griekspoor in zijn carrière.

Toptennisser Tallon Griekspoor verdient mooi bedrag aan prijzengeld na winst op Spaans eiland Tallon Griekspoor heeft in Mallorca bij zijn eerste grastoernooi van het jaar direct de eindwinst gepakt. De nummer 34 van de wereld versloeg in de finale de Fransman Corentin Moutet. Hij pakt zijn eerste titel sinds 2023. Dat levert Griekspoor in ieder geval wel een mooi zakcentje op.

Autisme

In mei maakte Brooksby bekend dat hij al jaren kampt met autisme. In een interview gaf de Amerikaan aan dat hij blij is dat zijn ouders dit hem op jonge leeftijd al hebben verteld, waardoor hij kon leven met zijn diagnose. "Het is niet altijd makkelijk geweest. Soms ben je bang dat mensen bevooroordeeld zijn en een mening over je hebben. Tegenwoordig kan je er gelukkig makkelijker over praten in onze samenleving", zei Brooksby in gesprek met ATP.

Toch ziet de 24-jarige Brooksby ook dat er voordelen zitten aan zijn diagnose. "Mijn ouders hebben ook altijd gezegd dat ik een goed oog voor detail heb. Ik kon een uur lang met een tennisbal tegen de garage staan zonder probleem. Ik kon me niet alleen heel goed focussen. Ik vond het ook nog eens heel leuk. Dat is ook een reden dat ik verliefd ben geworden op de sport tennis."

Dopingschorsing

In oktober 2023 kreeg Brooksby een forse tegenslag te verwerken toen hij een schorsing van dertien maanden aan zijn broek kreeg vanwege het missen van een aantal dopingtesten. De Amerikaan vond het zelf 'brute pech en niet eerlijk', maar toch moest hij lange tijd toekijken. In eerste instantie werd Brooksby zelfs voor achttien maanden geschorst, maar de Amerikaan ging succesvol in hoger beroep.