Tallon Griekspoor reisde in topvorm af naar Wimbledon na het binnenhalen van de titel op Mallorca, maar het derde grandslamtoernooi van het jaar is uitgelopen op een deceptie. De mopperende Nederlander speelde in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby een dramatische partij en dus viel het doek: 2-6, 5-7, 3-6.

Griekspoor pakte op het warme Spaanse eiland de titel zonder ook maar een set te verliezen en zal dus met hoge verwachtingen zijn afgereisd naar Wimbledon. Hij had wel weinig tijd om te herstellen, want zaterdagmiddag speelde hij nog op Mallorca en ongeveer 48 uur later moest hij de baan op in Londen.

De Nederlander was als 31ste geplaatst op het grandslamtoernooi, maar de loting was hem niet echt gunstig gezind. Brooksby mag dan de nummer 101 van de wereld zijn, maar dat komt vooral doordat hij het grootste deel van 2024 miste vanwege een dopingschorsing. De Amerikaan won eerder dit jaar al een titel en is ook in goede vorm nadat hij zaterdag de finale in Eastbourne verloor van wereldtopper Taylor Fritz.

'Wat een grap'

Griekspoor, die op Wimbledon nooit verder kwam dan de tweede ronde, kan normaliter leunen op zijn sterke service, maar daar was tegen Brooksby geen sprake van. Hij sloeg een heleboel dubbele fouten en daardoor stapelden de frustraties zich op. Griekspoor verloor de eerste set kansloos (2-6), maar er was hoop toen hij in het tweede bedrijf een break voorsprong nam.

De mopperende nummer 29 van de wereld zag Brooksby echter terugkomen en de Amerikaan kwam door een volgende break op 6-5 zelfs met 2-0 voor in sets. Griekspoor stond daardoor met de rug tegen de muur en het cynisme nam de overhand. "Wat een grap", zei hij vervolgens terwijl hij op het bankje wachtte tot de derde set begon.

Deceptie voor Griekspoor

In de derde set kwam Griekspoor al snel een break achter en dat maakte zijn humeur er niet beter op. "Ik denk dat ik dit toernooi volgend jaar maar oversla", riep hij tijdens die set uit. Ook kreeg de Nederlandse tennisser nog een waarschuwing nadat hij een bal hard wegsloeg. Brooksbyhield het hoofd wel koel en bezorgde de Nederlander een gigantische deceptie.

Bron: HBO Max/Eurosport

Alles over Wimbledon

