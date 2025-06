Jannik Sinner heeft voor een hoop verbazing gezorgd met een ingrijpende beslissing. De Italiaanse toptennisser koos ervoor om aan de vooravond van Wimbledon twee mensen uit zijn team weg te sturen. Oud-toptennisser Andy Roddick begrijpt niets van die timing.

Sinner raakte vorig jaar verzeild in een dopingrel doordat zijn fysiotherapeut een verboden middel zou hebben gebruikt. De Italiaan besloot daarop om hem eruit te gooien en stelde Marco Panichi en Ulises Badio aan. Dat was een opvallende stap, want het duo had daarvoor lange tijd met Novak Djokovic gewerkt. De samenwerking leek goed te verlopen, maar enkele dagen voor Wimbledon besloot Sinner plotseling om het duo de deur te wijzen.

"Dat is heel raar om te doen op de vooravond van Wimbledon", reageert Roddick daarop in zijn podcast Served. De Amerikaan, die in 2003 de US Open won en een tijdje de nummer 1 van de wereld was, denkt dat er iets achter de schermen speelt: "Er moet iets aan de hand zijn. Ik weet het niet, maar mijn gok moet zijn dat er iets naast de baan aan de hand is. Of het een financiële kwestie of een ruzie, maar dit is niet iets dat je doet als je bezig bent om Wimbledon voor de eerste keer te winnen."

Sinner ontkent

In de Italiaanse media denken ze te weten wat de reden van de breuk is. Sinner zou liever niet hebben dat leden van zijn team met de pers spreken, maar daar zou het duo maling aan hebben gehad. Sinner zelf ontkende echter tijdens een persconferentie dat er iets aan de hand was.

"Er is niets schokkends gebeurd. Dit soort dingen komen voor in de sport. Soms moet je verschillende wegen bewandelen, zoals ik nu heb gedaan. Er is geen concrete reden. We hebben samen fantastisch werk geleverd, de finale van Roland Garros was een uitzonderlijke prestatie, behaald dankzij het hele team. Maar ik heb besloten om iets anders te doen", vertelde de Italiaan.

"Soms gebeuren dingen gewoon, ik weet dat het moment niet ideaal is, maar uiteindelijk heeft het geen invloed op deze Grand Slam. Ik voel me mentaal en fysiek goed en ik kan niet wachten om de baan op te gaan hier in Londen, op een toernooi dat voor mij speciaal en belangrijk is."

Op jacht naar eerste Wimbledon

Sinner hoopt in Londen Wimbledon voor het eerst te gaan winnen, maar het is de vraag hoe hij er mentaal voorstaat na zijn dramatische nederlaag op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld stond in de finale tegen Carlos Alcaraz met 2-0 in sets voor en kreeg drie matchpoints, maar verloor toch.

De 23-jarige Sinner haalde nog nooit de finale op het heilige gras. Zijn beste resultaat is de halve finale in 2023. Sinner is als eerste geplaatst, maar wordt niet als topfavoriet gezien. Die rol is weggelegd voor Alcaraz, die de vorige twee edities wist te winnen en inmiddels al achttien partijen op rij ongeslagen is.

