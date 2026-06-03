Andy Murray kondigde onlangs zijn rentree aan in de tennissport als coach. De Brit stopte twee jaar geleden, maar leek toch niet echt zonder de sport te kunnen. Tijdens Roland Garros kwam er nog meer nieuws over hem naar buiten. Murray maakt opnieuw een opmerkelijke carrièreswitch.

Een paar maanden zonder tennis waren klaarblijkelijk genoeg voor Andy Murray. Het Britse tennisicoon maakte bekend terug te keren op Wimbledon als coach van zijn jonge landgenoot Jack Draper. Eerder coachte hij ook al even zijn oude rivaal Novak Djokovic. De afgelopen maanden was hij echter bezig met een nieuw groot project.

Nieuw project

Deze week kwam namelijk naar buiten dat de 39-jarige Murray binnenkort zal schitteren in zijn eigen realityshow op televisie. Samen met zijn vrouw Kim Sears worden de twee gevolgd in hun leven na de topsportcarrière van Murray. Hij stopte in de zomer van 2024 vanwege aanhoudend blessureleed.

Centraal in de nieuwe show staat het hotel dat het tennisicoon met zijn partner heeft gekocht. In het verleden kocht Murray voor bijna twee miljoen Britse ponden een hotel in de Schotse plaats Dunblane. Tijdens zijn carrière had hij natuurlijk niet al te veel tijd om het hotel daadwerkelijk uit te baten, maar inmiddels heeft hij die wel gevonden. In het programma hoopt Murray van het hotel een succes te maken en zich te bewijzen als zakenman.

Uniek inkijkje

Ook worden er in de nieuwe show zo nu en dan uitstapjes gemaakt naar de tennisbaan waar Murray wordt gevolgd als coach. Ook voor de Schot was het in elk geval spannend. Hij verscheen al vaker in documentaires, maar gaf nog nooit zo'n inkijkje in zijn privéleven. "Andy is een sportster die tot nu toe slechts af en toe een glimp van zijn leven buiten de tennisbaan heeft laten zien, dus dit is een grote verandering voor hem", vertelde een ingewijde aan The Sun.

Murray gold in de beginjaren 2010 als één van de beste tennissers ter wereld. Samen met Djokovic voegden zij zich bij Rafael Nadal en Roger Federer. Ze kregen de bijnaam The Big Four. De loopbaan van Murray ging echter gepaard met veel blessures, waardoor zijn palmares niet zo uitgebreid is als van de andere drie. De oud-tennisser uit Glasgow won tweemaal op het heilige gras van Wimbledon en won één keer de US Open. Op Roland Garros bereikte hij eenmaal de finale, terwijl hij in Melbourne liefst vijf finales verloor op de Australian Open.

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