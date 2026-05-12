Andy Murray stopte twee jaar geleden als tennisser, maar de Brit lijkt niet zonder de sport te kunnen. Hij was vorig jaar al enkele maanden de coach van Novak Djokovic en gaat de komende tijd samenwerken met een andere grote naam. Murray zal daardoor ook weer op Wimbledon van de partij zijn.

Murray gaat tijdens het aankomende grasseizoen namelijk samenwerken met de grote Britse hoop voor Wimbledon bij de mannen. De drievoudig grandslamwinnaar zal de komende tijd Jack Draper bij gaan staan. De Britse tennisser nam dinsdag afscheid van zijn coach Jamie Delgado, die in het verleden ook Murray coachte.

"Ik ben heel dankbaar voor alles wat Jamie Delgado de afgelopen maanden voor me heeft gedaan. Hij is een coach van wereldklasse en een geweldige man", schreef Draper in de verklaring over hun breuk. "Voor de komende tijd zal ik gesteund worden door een uitstekend team van de LTA (de Britse tennisbond, red.), met de toevoeging van Andy Murray, die me tijdens het grasseizoen zal bijstaan."

Zware periode

Murray moet Draper er weer bovenop gaan helpen na een moeilijke periode, want de Britse tennisser is door blessuretijd ver afgezakt. Draper won vorig jaar knap het masterstoernooi van Indian Wells en stond daarna een tijdje op de vierde plek van de wereldranglijst.

De Brit zal komende week echter de 74e plaats innemen doordat hij dit jaar nog maar vier toernooien kon spelen. Aan de vrije val komt voorlopig ook geen einde, want het is ook al duidelijk dat hij niet mee zal doen aan Roland Garros.

Murray boekte veel succes op gras

Mocht Draper fysiek weer in orde zijn dan kan Murray hem in ieder geval als de beste helpen tijdens het grasseizoen. Murray pakte op Wimbledon twee van zijn drie grandslamtitels. Hij was in 2013 en 2016 de beste. Met zijn eerste titel op het heilige gras maakte hij een einde aan de periode van liefst 77 jaar zonder Britse winnaar bij de mannen. Murray is daarnaast met vijf titels de recordhouder op het grastoernooi van Queen's.

Voor de 38-jarige Murray, die in de zomer van 2024 stopte als tennisser, wordt het zijn tweede klus als coach. Hij werd begin vorig jaar aangesteld door oude rivaal Djokovic, maar hun samenwerking kwam al na iets minder dan een half jaar ten einde. Het zal daardoor ook de eerste keer worden voor Murray dat hij als coach aanwezig is op Wimbledon.

