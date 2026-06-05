Mirra Andreeva en Maja Chwalinska strijden zaterdag om de titel bij de vrouwen op Roland Garros. Vooraf hopen tennisliefhebbers zoals altijd op een geweldige eindstrijd, maar zo mooi als in 1985 zal het misschien wel nooit meer worden. Rivales Chris Evert en Martina Navratilova speelden toen één van de beste finales ooit en de winnares blikt in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl terug op dat legendarische duel.

Het mag dan inmiddels 41 jaar geleden zijn dat de rivales de zinderende partij speelden, maar de finale staat nog altijd in het geheugen van Evert, die tijdens Roland Garros analist is voor Eurosport, gegrift. Ze pakte toen haar zesde van een recordaantal zeven titels in Parijs. “Die betekent het meest voor me”, is de Amerikaanse duidelijk als haar gevraagd wordt naar haar mooiste zege op het gravel in Frankrijk.

Grootste rivaliteit ooit in het tennis

“Martina had de twee jaar ervoor gedomineerd en ik had heel vaak van haar verloren. Toen ik de baan opliep, wist ik dat ik ging verliezen. Ze was zo goed en had geen enkele zwakte in haar spel”, herinnert Evert zich nog goed.

Evert en Navratilova troffen elkaar in totaal tachtig keer tijdens hun loopbaan, een absoluut record in het tennis. Ondanks dat de twee elkaar in die onderlinge partijen weinig ontliepen, 43-37 voor Navratilova, kwam de finale in Parijs op een moment dat Evert de wanhoop nabij was. Ze had tenslotte twaalf van de voorgaande dertien duels verloren van haar rivale.

Ook de buitenwereld had weinig vertrouwen in haar. “Iedereen had me al afgeschreven. Niemand dacht dat ik ooit nog een grandslamtitel zou gaan winnen. Steffi Graf en Monica Seles waren al in opkomst en Martina was nog altijd geweldig”, weet Evert.

'Daar ben ik het meest trots op'

Evert verbaasde echter zichzelf én alle tennisliefhebbers door Navratilova na een zinderende partij met 6-3, 6-7, 7-5 op de knieën te krijgen. “Dat ik in staat was om haar eindelijk te verslaan, maakt dat ik daar het meest trots op ben. Ik heb ieders ongelijk bewezen door mijn spel te veranderen”, concludeert de voormalig nummer 1 van de wereld jaren later.

Daarbij trekt ze de vergelijking met hoe Elina Svitolina in de huidige tijd haar spel aanpaste nadat de Oekraïense terugkeerde na een bevalling: “Van defensief naar agressief en ik kwam meer naar het net. Ik ging de sportschool in en werd een betere atlete. Dus ik bereikte een nieuw topniveau, terwijl ik toen al in de dertig was.”

Laatste titel in Parijs

Evert zou een jaar later bewijzen dat het geen toevallige zege was, want toen versloeg ze Navratilova opnieuw in de finale in Parijs. Ook die titel betekende veel voor haar: “Toen ik Martina versloeg in 1985 was dat waarschijnlijk het meest trots en emotioneel dat ik ooit ben geweest na het winnen van een slam. Dat ik het een jaar later weer deed, betekende dat het geen toeval was geweest. In die jaren speelde ik waarschijnlijk beter dan ooit.”

Haar zevende eindzege op Roland Garros bleek uiteindelijk haar laatste van in totaal achttien grandslamtitels. Opvallend genoeg voelde ze dat direct. “Als ik er nog één ging winnen, dan moest dat op gravel zijn. Dat was mijn favoriete ondergrond en dus de beste kans die ik had. Steffi en Monica kwamen op en ik had zelfs al van hen verloren. Martina was ook nog briljant, dus ik had wel het gevoel dat het mijn laatste zou zijn”, besluit de legendarische ex-tennisster.

Alle partijen van Roland Garros zijn tot en met zondag 7 juni live en exclusief te volgen via Eurosport en streamingsdienst HBO Max.

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