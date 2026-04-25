Tennisicoon Maria Sharapova stopte in 2020 met proftennis. De Russische weet echter nog steeds hoe ze de schijnwerpers op zich gericht moet krijgen. De 39-jarige meervoudig grandslamkampioene wordt bedolven onder de complimenten na een recente post op haar socials.

Sharapova plaatste een reeks foto's waarop ze is gekleed in een zwart jasje. Dat jasje valt echter weelderig open, waardoor haar decollete en beha zichtbaar worden. En ze weet precies welke poses ze moet innemen om deze kledingkeus tot zijn recht te laten komen.

Op een van de kiekjes vleit ze neer op de leuning van een stoel, met een blik bier in haar hand. Zulke afbeeldingen zullen tijdens haar actieve loopbaan niet zijn gemaakt, want ze beleefde haar vak welhaast maniakaal. Ze stond bekend als een van de meest intense speelsters van de WTA-tour.

Kinderen

Ze begeleidde de foto's met één grappig zinnetje: "Dit is niet wat ik droeg toen ik mijn kinderen afzette bij school." Daarmee geeft ze tegenover haar bijna 5 miljoen volgers aan dat deze kleding net wat te glamoureus en gewaagd is voor zulke alledaagse momenten. Sharapova krijgt talloze complimenten. Ze wordt 'koningin' genoemd en een 'icoon'.

Podcast

Een van haar recente projecten is de lancering van een podcast. Via haar sociale media heeft Sharapova de start van haar podcast 'Pretty Tough' officieel gemaakt. In die podcast praat ze met invloedrijke vrouwen over de jacht naar de top, zonder excuses. De gesprekken gaan over de ambities die de vrouwen hebben en de drijfveren daarachter. De focus ligt daarbij op vrouwen die een carrière hebben opgebouwd op hun eigen voorwaarden.

Sugarpova

Sharapova speelde overigens tijdens haar carrière met het idee om haar achternaam te veranderen in Sugarpova. Al leek dat een stunt te zijn, vanwege een snoepmerk met die naam waaraan ze haar naam en beeltenis had verbonden. Ook zou ze het logo van het snoepgoed, twee kussende lippen, op haar wedstrijdkleding dragen gedurende de US Open.

De Russin zag af van de stunt, omdat aan een naamsverandering juridische haken en ogen zitten. "De naamswijziging was een goed idee, maat het gaf te veel rompslomp", verklaarde Sharapova's manager Max Eisenbud.