Het is een seizoen vol tegenslagen voor toptennisster Iga Swiatek en zaterdagmiddag kwam er nog eentje bij. In een partij bij de laatste 32 van het WTA-toernooi in Madrid moest ze ziek opgeven tegen Ann Li. De Poolse meervoudig grandslamwinnares verliet het court in tranen.

Bij een gelijke stand in sets (1-1) hield de huidige nummer 4 van de wereld het na drie games in de derde set voor gezien. Swiatek, die het toernooi in de Spaanse hoofdstad in 2024 won, kwam in de beslissende set op een 3-0-achterstand in games en besloot na overleg met de fysiotherapeuten op te geven.

Het betekent voor Swiatek de vroegste uitschakeling ooit in haar vijf deelnames aan het graveltoernooi in Madrid. Ze kwam in 2026 in nog geen enkel toernooi verder dan de kwartfinale.

Slecht jaar

Swiatek beleft een jaar dat onder haar standaard zit. Ze won maar twee derde van haar partijen, terwijl ze in haar topjaren tegen de 90 procent winstpercentage aan zat. Eerder dit jaar verbrak ze de band met trainer Wim Fissette. In april draaide ze een tijdje mee op het trainingscentrum van oud-toptennisser Rafael Nadal.

Het gaat al met al niet heel lekker met Swiatek. Ze postte vorige maand op Instagram: "Soms heeft het leven en de sport van die momenten... Miami was een uitdaging voor me. Ik voel teleurstelling, bitterheid en natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor mijn prestaties op de baan. Ik heb ook veel belangrijke lessen geleerd en ik denk dat dat heel menselijk is”, begon ze haar bericht, dat zowel in het Pools als in het Engels werd gepubliceerd."

