Sinds haar tennispensioen in 2020 schittert Maria Sharapova nog vaak in de spotlights. Met miljoenen volgers, uitstapjes met beroemdheden én een nieuwe podcast is ze voor veel mensen een soort voorbeeld. Haar vrienden steken echter nog regelmatig de draak met haar oude imago als 'ijskoningin' en kunnen het dan ook niet laten om Sharapova daar op haar verjaardag nog eens goed mee te plagen. Al zit er wel een kern van waarheid in.

Opmerkelijk cadeau

Zondag vierde de voormalig beste tennisster van de wereld haar 39ste verjaardag. "Mijn vrienden hebben gevoel voor humor. En een goede smaak", schrijft ze bij een post op haar Instagram. Zo ontvangt de Russische een goede fles champagne, maar daarnaast ook twee shirts met veelzeggende teksten. "Ik ben geen controlfreak, maar je doet het verkeerd", valt er op de ene te lezen. De ander vraagt zich iets af. "Zie ik eruit alsof ik economy vlieg?" Haar liefde voor luxe goederen is dus nog altijd hetzelfde.

Maar in de grappige actie van haar vrienden zit ook een kern van waarheid. Haar reputatie als 'ijskoningin' van het vrouwentennis leidde ertoe dat veel mensen haar ook daadwerkelijk zagen als een koude, afstandelijke 'bitch'. "De vraag waarom ik zo'n reputatie had, is me altijd bijgebleven", vertelt Sharapova daarover in een openhartige stuk in The Ankler.

Onvriendelijk imago

Ze werd vanaf jonge leeftijd gedrillt om zich te focussen op dat ene grote doel: toptennisser worden. "Daardoor werd die intense focus meteen mijn persoonlijkheid. Zowel mijn collega's als het publiek verwarden mijn meedogenloze competitiviteit met een gebrek aan vriendelijkheid", licht Sharapova daarover toe.

Inmiddels ziet Sharapova als zakenvrouw dat hetzelfde label wederom op vrouwen wordt geplakt. Ambitie wordt al snel bestempeld als 'te intens' of 'agressief', terwijl dat bij mannen meestal niet het geval is. Daarom wil ze op haar verjaardag alle vrouwen iets mee geven. "Jouw intensiteit is niks slechts en jouw ambitie hoeft niet minder te worden. Je mag alles zijn wat je bent, tegelijkertijd. En nee, je bent geen bitch", besluit ze.

De verjaardagscadeaus die ze kreeg van haar vrienden lijken dus meer dan louter plagerijtjes. Het zijn een knipoog naar hoe Sharapova van buitenaf wordt bekeken. Maar zoals een waar sporticoon daarmee om moet gaan, trekt de vijfvoudig Grand Slam-kampioen zich daar niet al te veel van aan. En dat maakt haar ook als zakenvrouw zeer succesvol.