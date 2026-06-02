Daphne Deckers, de partner van ex-tennisser Richard Krajicek, strijdt voor 'het positief ouder worden'. Op haar 57ste heeft ze al tal van momenten meegemaakt dat haar leeftijd werd gekoppeld aan iets negatiefs. Omdat ze van dichtbij meemaakte hoe vergankelijk het leven is, wil ze de stereotypen van het ouder worden te lijf gaan.

Afgelopen jaar stond voor voormalig topmodel Deckers in het teken van zorgen. Haar man moest geopereerd worden aan zijn aorta (de hoofdslagader rond zijn hart) en dat leverde flinke zorgen op in het gezin. "Ik vond de afgelopen maanden heel zwaar. Eerst was ik enorm gestrest. Daarna was ik maandenlang aan het zorgen. Ik dacht: dit is dus wat mantelzorgers meemaken. En niemand vroeg hoe het met mij ging", zegt ze in gesprek met Ouder & Wijzer.

Vader verloren aan dementie

"Het klinkt misschien gek, maar ik was óók moe. En dan duurde het mantelzorgen bij mij niet eens zo lang, mijn moeder heeft veel langer voor mijn vader gezorgd. Dat lijkt mij nog veel zwaarder.” In 2018 verloor Deckers haar vader aan dementie, waar hij lang mee worstelde. Haar moeder was al die tijd de verzorgende. Deckers kan er nu nog verdrietig om worden als ze denkt aan haar vader en hoe de hersenziekte hem compleet veranderde.

“Ik vond het verschrikkelijk om hem zo te zien. Hij was een belezen en vriendelijke man en werd iemand die vaak verward en boos was. Na zo’n bezoekje zat ik altijd huilend in de auto naar huis. Zo hoop ik nooit oud te worden.” Ze doet er alles aan om niet ook een patiënt te worden of 'ongezond' oud te worden. “Een vriendin noemt dat zegeltjes sparen. Alles wat je nu doet op het gebied van sport, yoga en gezond eten, doe je voor later. Zodat je die zegeltjes kunt verzilveren als je ouder bent.”

'Het is een cadeau'

Ze baalt er van dat er in Nederland met ouder worden omgegaan wordt alsof het iets vervelends is. "Het is een cadeau dat je überhaupt ouder mág worden. Ik wil me niet focussen op alles wat je verliest als je ouder wordt, maar juist op alles wat je wint."

