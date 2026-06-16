Jesper de Jong leefde de afgelopen weken op een roze wolk. Na zijn sprookje op Roland Garros bleef de Nederlandse toptennisser maar winnen. Dinsdag werd zijn opmars echter onverwachts een halt toegeroepen. De Jong staat weer met beide benen op de grond na een verliespartij.

Op Roland Garros beleefde Jesper de Jong een waar tennissprookje. Als lucky loser mocht hij onverwachts mee doen. Vervolgens won hij drie duels tegen sterke tegenstanders en verloor hij pas van de latere winnaar Alexander Zverev. Daarna besloot hij om nog even door te blijven spelen op het gravel, in plaats van te switchen naar het gras. Ondanks dat Wimbledon voor de deur staat, koos de Haarlemmer ervoor om zijn goede gevoel vast te houden.

Afgelopen week deed de nieuwe nummer 72 van de wereldranglijst dat nog met succes. Bij het Challenger-toernooi in het Italiaanse Cattolica maakte hij de verwachtingen waar. Bij het toernooi, dat een lager niveau had dan de ATP-tour, was De Jong als eerste geplaatst waardoor hij topfavoriet was. Uiteindelijk won hij daar de finale en pakte hij zijn eerste titel in ruim twee jaar tijd. Vervolgens besloot hij nog altijd niet te beginnen aan het grasseizoen. Voor Wimbledon besloot hij nog een graveltoernooi te spelen in Parma.

Moeizaam duel

Ook in het noorden van Italië was de 26-jarige De Jong als nummer één geplaatst. Dinsdag trof hij de Serviër Laslo Djere, de mondiale nummer 225. Alle ogen waren dus opnieuw gericht op de Nederlander. In de hete Italiaanse zon had hij het echter behoorlijk lastig met zijn opponent.

In de eerste set begon De Jong met een valse start, want hij werd meteen gebroken. Vervolgens lukte het hem niet om Djere terug te breken. Toen de Serviër dat in de laatste game alsnog deed, verloor de Noord-Hollander set één met 3-6. De tweede set ging beter, want De Jong liep al snel uit naar een 5-3 voorsprong in games. Op dat moment stortte hij echter in, waarna Djere liefst vier games op rij won. Hij pakte daarmee ook de zege, waarmee De Jong dus weer een keer verliest.

Wimbledon

Zijn focus kan nu dan toch echt op Wimbledon. Ondanks zijn plek in de top 100 van de ATP-ranking moet hij de kwalificaties spelen, aangezien de cut al eerder werd gemaakt. De Jong heeft dus slechts een kleine week rust, want de eerste kwalificatiewedstrijden staan op de planning voor 22 juni.

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