Serena Williams maakte deze week haar rentree op de tennisbaan op het grastoernooi van Queen's. Haar deelname met dubbelpartner Victoria Mboko was echter van korte duur. De 19-jarige Canadese moest zich afmelden en dat heeft ook gevolgen voor haar deelname aan Wimbledon.

Mboko, 25 jaar jonger dan tennisicoon Williams met wie ze in Londen dubbelde, maakte bekend dat ze de rest van het grasseizoen mist vanwege een knieblessure. Ze heeft zich dus ook afgemeld voor Wimbledon, maar hoopt dat ze haar samenwerking met Williams in het dubbelspel kan hervatten op de US Open.

Rentree Serena Williams

Mboko was de dubbelpartner van Williams bij haar rentree op de tennisbaan deze week op het grastoernooi van Queen's. Ze liep in haar enkelpartij tegen de Tsjechische Karolina Pliskova een blessure op, waardoor het koppel zich moest terugtrekken voor de rest van het dubbelspel in Londen.

"Ik heb zo veel van je geleerd en het spijt me enorm dat ons toernooi zo vroegtijdig tot een einde kwam, maar ik hoop dat we snel weer samen kunnen spelen en kunnen afmaken wat we waren begonnen", schrijft Mboko over haar samenwerking met de 23-voudig grandslamwinnares.

Nieuwe partner

Williams speelt komende week ook in het dubbelspel op het grastoernooi van Berlijn. Daar zou ze nu een koppel vormen met Karolína Muchová uit Tsjechië. De 29-jarige Muchova, vijftien jaar jonger dus dan Williams, is de huidige nummer tien van de wereld bij de singles. In het dubbelspel doet ze in haar carrière nauwelijks iets. In januari speelde ze dat voor het laatst.

"Elk toernooi dat ik nu aan mijn schema toevoeg, voelt speciaal", zegt Williams op de website van WTA Berlijn. "Dit is geen uitzondering. Ik heb er zin in om voor de Duitse fans te spelen en dit momentum in het grasseizoen vol te houden."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover