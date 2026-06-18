Tallon Griekspoor vormt sinds een jaar een bekend tenniskoppel met Anastasia Potapova. De twee zitten, als de planning dat toelaat, ook bij elkaars wedstrijden op de tribune en onlangs zorgde dat in Madrid voor een opmerkelijk moment. De Nederlandse tennisser sleepte zijn vriendin er toen mentaal doorheen. Dat leidde tot een aantal cynische reacties en daar blijkt Griekspoor wel om te kunnen lachen.

Griekspoor en Potapova vormen inmiddels ruim een jaar een koppel. Het viel mensen bij het toernooi van Indian Wells van vorig jaar op dat de twee tennissers tijdens partijen in de spelersbox van elkaar zaten. Later gebeurde dat ook op Roland Garros en inmiddels is duidelijk dat de twee inderdaad iets hebben.

Doordat de mannen- en vrouwentoernooien niet altijd op dezelde locaties worden gespeeld, is het echter een flinke uitdaging om elkaar te zien. Gezamenlijke evenementen, zoals het graveltoernooi van Madrid in april, zijn dan ook heel erg welkom. Daar vestigde Potapova de aandacht op zich door knap de halve finales te halen, maar daarbij kreeg ze steun van Griekspoor.

De in Rusland geboren tennisster had het mentaal erg zwaar in haar kwartfinale tegen Karolina Pliskova. Ze leek op weg naar een nederlaag, maar werd gered door Griekspoor. Hij speelde gelijktijdig een dubbelpartij, maar was precies op tijd klaar om de derde set van zijn vriendin te bekijken. Vanaf het moment dat hij op de tribunes plaatsnam draaide Potapova het om en na afloop bedankte zij Griekspoor voor zijn mentale support.

Griekspoor lacht om reacties

In de Serve & Turf Podcast snijdt presentator Jeff Sam-Sin het moment in gesprek met Griekspoor aan. "Ik zag jouw coachen en dat deed je goed hoor. Qua uitstraling vond ik dat er heel lekker uitzien op tv en je kreeg ook nog eens de complimenten van je vrouwtje dat je haar er mentaal doorheen hebt gesleept, toch wel je sterkste punt", grapt hij direct tegen de tennisser.

Griekspoor kan zelf lachen om die laatste opmerking en onthult dat hij daarna wel meer van dat soort reacties kreeg. "Ik zag ook al een aantal comments online van 'als Griekspoor je er mentaal doorheen moet trekken, dan ben je heel ver van huis'. Dat zijn heerlijke teksten om te lezen", reageert de beste Nederlandse tennisser van dit moment.

Mindere fase

Waar zijn vriendin de afgelopen tijd flinke stappen maakte en van plaats 97 opklom na de 26e plek, zit Griekspoor juist in een mindere fase. Hij won slechts twee van zijn laatste tien partijen op het hoogste niveau. Voor de Nederlander breekt een belangrijke periode aan, want hij is komende week in Mallorca titelverdediger. Als hij daar geen goed resultaat neerzet, dreigt hij uit de top 50 van de wereld te gaan vallen. Later deze maand doet Griekspoor ook mee aan Wimbledon.

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