Een opvallende diskwalificatie op een Challenger-toernooi in Polen heeft voor flinke discussie gezorgd in de tenniswereld. De Indiase tennisser Sumit Nagal voelde zich na een ruzie met de umpire 'hopeloos en gebroken' en pleit vlak voor Wimbledon voor een grote verandering in de sport.

De 28-jarige Nagal stond op het moment dat hij gediskwalificeerd werd met 6-4, 5-4 achter op de gravelbaan in Polen toen de situatie volledig uit de hand liep. Volgens de tennisser werd een bal die duidelijk uit was niet goed beoordeeld door de officials. Na een lange discussie met de aanwezige umpires werd de beste tennisser van India zelfs gediskwalificeerd. Dat viel hem behoorlijk zwaar.

Discutabel punt

"Ik speelde een punt, waarbij ik naar de bal rende, die duidelijk uit was – zoals je op de foto kunt zien", begon Nagal in een lang bericht op Instagram. "Er was een lijnrechter en een stoelscheidsrechter die de wedstrijd leidden. Geen van beiden maakte een beslissing."

Volgens de Indiër probeerde hij direct verhaal te halen bij de umpire. "Dus stak ik meteen mijn hand op, maar de scheidsrechter beweerde dat ze het niet had gezien, wat kan gebeuren, maar vervolgens weigerde ze naar beneden te komen en zelfs maar de afdruk te controleren."

'Hopeloos en gebroken'

De gebroken tennisser gebruikte het incident vervolgens om een grotere discussie aan te zwengelen over de rol van scheidsrechters in het moderne tennis. "Spelers worden gestraft voor fouten die bewust of onbewust gebeuren. Maar waarom worden wij spelers gestraft met een boete als we fouten maken, en de stoelscheidsrechters niet?"

Ook benadrukte Nagal hoe zwaar het incident hem persoonlijk raakte. "Vandaag voelde ik me zo hopeloos en gebroken omdat ik mezelf niet eens kon verdedigen", liet hij daarover weten. "Het was emotioneel zwaar voor me om dat daarna te verwerken."

Regelwijziging

Daarom pleit hij nu openlijk voor verandering richting de start van Wimbledon. "Ik verzoek de ATP/ITF nederig om een verandering door te voeren waardoor wij spelers onszelf ook kunnen verdedigen. Ik geloof dat wedstrijden in 2026 niet alleen afhankelijk zouden moeten zijn van scheidsrechters. Ook technologie kan een belangrijke rol spelen", besloot hij.

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