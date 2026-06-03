Serena Williams zorgde afgelopen week voor een schock in de tenniswereld toen ze aankondigde weer terug te keren op de baan. Ook haar oudere zus Venus zag dat lange tijd niet aankomen. Wel speelde ze een opvallende rol in de rentree van het tennisicoon.

Serena Williams vertelde enkele dagen geleden dat ze na een lange tijd weer terugkeert op de tennisbaan. Opvallend, daar ze in 2022 stopte en afgelopen december nog aangaf niet meer te zullen terugkeren. Toch doet ze dat komende week al op het grastoernooi van Queen's. Samen met de 19-jarige Victoria Mboko uit Canada vormt de legendarische Williams een duo.

Rentree van Serena

De 45-jarige Venus fungeert tijdens Roland Garros als analist bij TNT Sports, waar haar gevraagd werd naar de combeack van haar zusje. Ze kreeg echter niet op een specifiek moment te horen dat Serena haar rentree wilde maken. "Nee, zo is het niet gegaan", begint Venus. "Ik denk niet dat ik haar heb overgehaald om terug te komen. Ik heb haar eerder gepest om terug te komen", meent ze met een knipoog.

De oudere Venus is zelf al weer maandenlang terug op de tennisbaan, maar kwam haar zusje daar nog niet echt veel tegen. "Ik denk dat ze af en toe traint. Ik zie haar niet zo vaak op de baan, dus ik weet eerlijk gezegd niet wanneer ze getraind heeft", licht ze daarover toe.

'Ze weet wat ze doet'

Wel verwacht Venus dat Serena met al haar ervaring nog altijd een behoorlijk balletje kan slaan. "Ik weet niet hoe goed haar vorm nu is, maar wat ik wel kan vertellen: toen ze vier maanden niet had getraind en ik zelf aan het trainen was, kwam ze naar buiten met een racket en hardloopschoenen en sloeg ze de bal keihard, zonder ooit echt getraind te hebben."

"Het is ongelooflijk, de kwaliteit van haar slag is er nog altijd", vervolgt Williams over haar zus. "Ik denk dat ze een natuurtalent is; Ze heeft een behoorlijk goede staat van dienst, ze weet wat ze doet, ze is erg vasthoudend, dus ik maak me geen zorgen over hoe ze gaat spelen. Ook al heb ik haar nog nooit zien spelen. Het is zo bizar!" Hopelijk vergaat het Serena iets beter bij haar rentree dan bij Venus. Zij verloor dit jaar alle zeven wedstrijden die ze speelde.

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