Venus Williams zou donderdag na een afwezigheid van vijf jaar eindelijk weer eens te zien zijn op de banen van Roland Garros. De 45-jarige Amerikaanse kreeg een wildcard voor het dubbelspel bij de vrouwen, maar door een heftig incident van haar dubbelpartner ging er op het laatste moment een streep door haar rentree in Parijs.

De meeste tennissers hebben hun racket al lang aan de wilgen gehangen als ze 45 zijn, maar Williams wil van geen ophouden weten. Ze maakte vorig jaar haar comeback op de tennisbaan na ruim een jaar afwezigheid en kiest sindsdien haar toernooien uit. Aangezien ze de nummer 459 van de wereld is, heeft ze daarbij vaak wel een wildcard nodig, maar de organisaties geven die door haar status in de meeste gevallen wel.

Op Roland Garros lag dat echter iets anders. Williams, in 2002 verliezend finaliste tegen zus Serena, vertelde in aanloop naar het toernooi dat ze hoopte op een wildcard, maar het grandslamtoernooi wees acht andere speelsters aan voor het enkelspel. Toch zou de comeback van Williams in Parijs er gaan komen, want ze werd samen met landgenote Hailey Baptiste wel toegelaten tot het hoofdtoernooi van het dubbelspel.

Heftig incident verpest comeback Williams

Williams, die in 2021 voor het laatst op Roland Garros speelde, en Baptiste zouden donderdag hun eerste partij daarin gaan spelen, maar daar ging op het laatste moment een streep door. Baptiste speelde een dag eerder namelijk in de tweede ronde van het enkelspel en daar sloeg het noodlot toe.

De Amerikaanse, die onlangs nog won van Aryna Sabalenka in Madrid, liep in de eerste set van haar duel tegen Xiyu Wang uit China een op het oog zware blessure op. Baptiste kwam na het slaan van een bal verkeerd neer en verdraaide haar knie. Ze schreeuwde het uit en moest met een rolstoel van de baan worden gereden.

Baptiste had nog geen 24 uur later weer op de baan moeten staan om te dubbelen met Williams, maar dat was na het heftige incident natuurlijk geen optie. De twee Amerikaansen trokken zich terug en daardoor ging er ook een streep door de comeback van Williams.

Williams eerder slachtoffer van opvallend incident

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Williams een toernooi mist door een opvallend incident. Ze kreeg onlangs samen met Leylah Fernandez een wildcard voor het dubbelspel in Indian Wells, maar bij de loting ontbrak het duo ineens. Later bleek dat de organisatie een administratieve fout had gemaakt met hun wildcard en dat kostte Williams toen ook al deelname aan dat toernooi.

