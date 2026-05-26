Toptennisster Aryna Sabalenka verscheen dinsdag voor de eerste keer in haar spraakmakende outift op Roland Garros. De Belarussiche koos dit jaar voor een gedeeltelijk doorschijnende jurk en dat leidde tot een hoop reacties. Het is niet voor het eerste dat de kleding van een vrouwelijke topspeelster onderwerp van gesprek is, want tennisicoon Serena Williams veroorzaakte bij een van haar laatste deelnames voor een gigantische rel in Parijs.

Sabalenka deelde in aanloop naar Roland Garros via haar socials de jurk waarin ze in Parijs zou gaan spelen. De Belarussische nummer 1 van de wereld kwam dinsdag voor het eerst in actie in Parijs en verscheen toen dus voor het eerst in de spraakmakende jurk op de tennisbaan. Haar deels doorschijnende outfit leverde de afgelopen week veel reacties op, maar toch kon ze niet tippen aan wat Williams acht jaar geleden losmaakte in Parijs.

Catsuit Serena Williams zorgt voor grote rel

In de Franse hoofdstad was de Amerikaanse in 2018 namelijk middelpunt van een enorme rel. Williams speelde daar toen haar eerste grandslamtoernooi sinds ze in de zomer van 2017 beviel van haar eerste kindje en haar comeback liet ze niet zomaar voorbij gaan. Ze verscheen in een volledig zwart outfit op de baan, een zogeheten catsuit.

Haar kleding was geïnspireerd op de koningin van Wakanda, een personage uit de bekende filmreeks Black Panther. Williams voelde zich door het dragen van de catsuit naar eigen zeggen dan ook als een superheld. Bijkomend voordeel was dat het pak ervoor zorgde dat ze minder kans had op bloedproppen en net bevallen vrouwen lopen over het algemeen meer risico om daar last van te krijgen.

i Serena Williams in haar catsuit tijdens Roland Garros in 2018. © Getty Images

De organisatie kon echter niet bepaald lachen om het outfit van Williams. Tennissters zijn normaal gesproken verplicht om een rok of jurk op de baan te dragen en daar voldeed het catsuit van Williams niet aan. De Amerikaanse kreeg desondanks geen straf voor het spelen in die kleding, maar wel werden er maatregelen getroffen.

Verbod

Bernard Giudicelli, de toenmalige voorzitter van de Franse tennisbond, sprak zich erover uit in gesprek met het Franse Tennis Magazine: "We gaan fabrikanten vragen om te laten zien wat ons te wachten staat. Ik denk dat we soms iets te ver zijn gegaan. Serena's outfit zal niet meer geaccepteerd worden. Je moet respect tonen voor het spelletje en de locatie."

Tennisbond WTA besloot vervolgens in de bres te springen voor Williams en kondigde aan dat de kleding voortaan toegestaan was bij alle toernooien. Roland Garros wordt echter georganiseerd door de ITF en daar gelden andere regels. De Amerikaanse keerde een jaar later terug op de banen in Parijs en maakte toen weer een mode-statement. Deze keer stonden er teksten als 'moeder', 'godin', 'koningin' en 'kampioen' in het Engels en Frans op haar kleding.

i Serena Williams met haar opvallende kleding op Roland Garros in 2019. © Getty Images

Inspiratie

De actie van Williams inspireert tot op de dag van vandaag andere speelsters. Coco Gauff verscheen vorig jaar op de Australian Open ook in een pak waarin ze zich een superheld voelde. Ze ondervond echter ook een groot praktisch nadeel, want het bleek niet makkelijk om naar de wc te gaan.

Ophef om kleding

Er is bij de grote toernooien regelmatig ophef om outfits van topspeelsters en dat is waarschijnlijk ook precies waar de kledingmerken op uit zijn. Jessica Pegula kreeg veel commentaar op haar 'wetsuit' tijdens de US Open van 2024 en enkele maanden eerder besloot de Oekraïense Marta Kostyuk op Wimbledon te spelen in kleding die geïnspireerd was op haar trouwjurk. In Parijs is het momenteel dus Sabalenka die de show steelt.

