Tennislegende Andre Agassi geeft tip voor afscheid Novak Djokovic: 'Vertrouw op je hart'

Tennislegende Andre Agassi heeft zich uitgesproken over een mogelijk naderend afscheid van de 38-jarige Novak Djokovic. Hij is de laatste van de 'Big Four' die dit jaar in actie komt op Roland Garros. "Ik vraag me af welke impact dat emotioneel op hem zal hebben."

De 55-jarige Agassi, voormalig nummer één van de wereld en huidig Eurosport-analist, sprak over de positie van Djokovic op het grandslamtoernooi. "Niemand heeft ook maar bij benadering bereikt wat hij in het tennis heeft gedaan. Hij moet zijn plaats in de geschiedenis veiligstellen, vooral nu zijn grootste rivalen er niet meer zijn", verwijst de Amerikaan naar het afscheid van Roger Federer, Andy Murray en Rafael Nadal.

Novak Djokovic zet ex-toptennisser voor schut op Roland Garros: 'Ik ben een idioot' Novak Djokovic begon niet bepaald sterk aan 2025 en dus waren er grote twijfels over zijn kansen op Roland Garros, zo ook bij ex-toptennisser Andy Roddick. De Serviër won vorige week echter zijn honderdste titel en maakte in zijn eerste partij in Parijs ook een sterke indruk. De Amerikaan moest daardoor al snel terugkomen op zijn uitspraken.

"Het moet moeilijk zijn om de dansvloer niet te verlaten met degenen met wie je bent gekomen. Om iedereen te laten zien dat je de beste bent", vervolgt de oud-toptennisser en partner van Steffi Graf. "Op deze leeftijd draait het bij Novak vooral om zijn lichaam. Je kunt niet te veel spelen, maar je kunt het je ook niet veroorloven om onder je niveau te spelen."

Emotionele impact

De wedstrijden in Parijs worden in vijf sets beslist, en dat zal volgens Agassi zwaar zijn voor het lichaam van Djokovic. "Hij moet het maximale uit zichzelf halen", zegt de analist. "En dan vraag ik me ook af hoeveel het hem helpt dat hij zich op dezelfde plek bevindt waar hij misschien wel zijn grootste moment op de tennisbaan beleefde, door vorig jaar de olympische gouden medaille te winnen. Ik vraag me af welke impact dat emotioneel op hem zal hebben."

Toptennisster Coco Gauff begaat enorme blunder op Roland Garros: 'Oh mijn god' Coco Gauff won dinsdag overtuigend haar eerste ronde op Roland Garros, maar voor de partij was er toch sprake van lichte paniek bij de topspeelster. De Amerikaanse liep met haar tas de baan op en toen ze die open deed, zag ze tot haar verbazing dat er iets heel belangrijks ontbrak.

Agassi hoopt dat de Serviër zijn carrière succesvol afsluit. "Ik denk dat elke kampioen zijn eigen manier heeft om afscheid te nemen. In mijn geval besloot ik op Wimbledon dat ik mijn carrière zou beëindigen op de US Open, slechts een paar maanden later. Maar ik wist dat het daar moest eindigen", blikt hij terug op het einde van zijn carrière in 2006.

"Je moet op je hart vertrouwen", luidt zijn advies voor Djokovic. "Ik weet niet waar Novak ervoor zal kiezen om te stoppen, maar wat ik je wel kan vertellen is dat hij het verdient om dat te doen op de manier die hij wil en dat dit precies daarom gevierd moet worden."

100e titel

Afgelopen weekend versloeg Djokovic Hubert Hurkacz met 5-7, 7-6 (2), 7-6 (2) en won hij het toernooi van Genève, waarmee hij zijn 100e titel in de wacht sleepte. De voormalige nummer één van de wereld jaagt echter op zijn 25e Grand Slam-titel.

Dit is Novak Djokovic: beste tennisser aller tijden kwam regelmatig in opspraak en zag 'droomhuwelijk' snel stranden Novak Djokovic streed jarenlang met Roger Federer en Rafael Nadal om de grote titels in het mannentennis, maar zo populair als zijn twee aartsrivalen werd hij nooit. Dat gebruikte de Serviër als motivatie om uit te groeien tot de beste tennisser aller tijden. Daar slaagde hij in, maar nog altijd is Djokovic niet onomstreden en dat komt vooral door zijn acties buiten de baan.

Djokovic startte dinsdag aan zijn Roland Garros campagne en versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald (30) in drie sets: 6-3, 6-3, 6-3. In de tweede ronde neemt de 38-jarige Djokovic het op tegen de Fransman Corentin Moutet.