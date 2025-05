Toptennisster Coco Gauff begaat enorme blunder op Roland Garros: 'Oh mijn god'

Coco Gauff won dinsdag overtuigend haar eerste ronde op Roland Garros, maar voor de partij was er toch sprake van lichte paniek bij de topspeelster. De Amerikaanse liep met haar tas de baan op en toen ze die open deed, zag ze tot haar verbazing dat er iets heel belangrijks ontbrak.

Gauff was namelijk haar rackets vergeten en dat is voor een tennisster toch een vrij cruciaal object als je een wedstrijd moet spelen. Het zorgde voor een schaapachtig lachje bij de Amerikaanse. "Ze zouden erin moeten zitten", vertelde ze de umpire. Een ballenjongen schoot Gauff vervolgens te hulp en hij haalde haar rackets waardoor ze toch gewoon kon spelen.

Novak Djokovic zet ex-toptennisser voor schut op Roland Garros: 'Ik ben een idioot' Novak Djokovic begon niet bepaald sterk aan 2025 en dus waren er grote twijfels over zijn kansen op Roland Garros, zo ook bij ex-optennisser Andy Roddick. De Serviër won vorige week echter zijn honderdste titel en maakte in zijn eerste partij in Parijs ook een sterke indruk. De Amerikaan moest daardoor al snel terugkomen op zijn uitspraken.

De nummer 2 van de wereld versloeg de Australische Olivia Gadecki met 6-2, 6-2 en kon na afloop dan ook wel lachen om moment: "Eerlijk gezegd dacht ik dat ze alles in mijn tas hadden gedaan. Het voelde alsof er genoeg gewicht in zat. Op de baan deed ik de eerste rits open en dacht ik 'oké, geen rackets', daarna deed ik de tweede rits open en dacht ik 'oh mijn god, ik ben de baan op gegaan zonder rackets.'"

Coach krijgt de schuld

Gauff legde de schuld voor de blunder bij haar coach Jean-Christophe Faurel: "Zo lang als ik speel, doet mijn coach de rackets in mijn tas, want hij is heel bijgelovig. Dus ik geef hem de schuld, maar het is oké."

Bron: HBO Max/Eurosport

Landgenoot overkwam hetzelfde

De voormalig US Open-kampioene is zeker niet de eerste speler die zoiets is overkomen, want eerder dit jaar gebeurde het ook haar landgenoot Frances Tiafoe in Indian Wells. Dat wreef Gauff er onlangs nog in bij hem: "Ik grapte in Madrid er nog over tegen Frances, maar nu zal ik stil zijn."

Toptennisser krijgt door enorme blunder de lachers op zijn hand bij toernooi in Indian Wells Francis Tiafoe heeft dit weekend met een enorme blunder de lachers op zijn hand gekregen tijdens zijn partij op het masterstoernooi van Indian Wells. De Amerikaanse topspeler moest het voor eigen publiek opnemen tegen Damir Dzumhur, maar kwam er op de baan achter dat hij iets belangrijks was vergeten.

Tiafoe greep zijn kans om revanche te nemen op de 21-jarige Gauff. "Coco, je moet echt professioneler worden. Dit zou mij nooit gebeuren", schreef hij op Instagram.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.