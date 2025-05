Novak Djokovic zet ex-toptennisser voor schut op Roland Garros: 'Ik ben een idioot'

Novak Djokovic begon niet bepaald sterk aan 2025 en dus waren er grote twijfels over zijn kansen op Roland Garros, zo ook bij voormalig toptennisser Andy Roddick. De Serviër won vorige week echter zijn honderdste titel en maakte in zijn eerste partij in Parijs ook een sterke indruk. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld moest daardoor al snel terugkomen op zijn uitspraken.

Roddick, voormalig nummer 1 van de wereld en winnaar van de US Open in 2003, nam na de loting van vorige week donderdag een aflevering van zijn podcast Served op en daarin voorspelde hij de uitkomst van het toernooi. De Amerikaan zag Djokovic wel tot de kwartfinales komen, maar hij dacht dat de Serviër daarin zou gaan stranden tegen de Argentijn Francisco Cerundolo.

De voormalig nummer 1 van de wereld was toen overigens al bang dat hij door de Serviër voor schut zou worden gezet: "Ik ga me zo dom voelen als Novak hem met 6-2, 6-2, 6-2 verslaat. Ik zou beter moeten weten, maar ik weet niet wat we zien. Hij verloor dit jaar vijf keer in de eerste ronde dit jaar."

'Ik ben een idioot'

Roddick lijkt er inderdaad compleet naast te hebben gezeten met zijn voorspelling. Cerundolo verloor verrassend in de eerste ronde en Djokovic lijkt de vorm te pakken te hebben. Hij won afgelopen weekend zijn honderdste titel en maakte tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald in zijn eerste partij op Roland Garros ook een ijzersterke indruk.

"Ik wil meteen iets zeggen, ik ben een idioot", begon Roddick de nieuwste aflevering van zijn podcast. "Dat is heel duidelijk. Jullie hebben jullie meme, speel die clip maar constant af. Novak met een toernooizege op zak is een heel ander beest dan Novak die drie weken geen wedstrijd gespeeld heeft. Ik heb het gevoel dat hij heel ver gaat komen nu. Hij zag er goed uit tegen McDonald, maar het belangrijkste was dat hij al die wedstrijden in Genève speelde."

Roddick ging ook door het stof voor zijn vertrouwen in Cerundolo: "Ik schaam me zelden voor mijn voorspellingen, want we doen ook maar wat. Het ging deze keer alleen heel slecht. Novak gaat ons er nog dommer laten uitzien dan we zijn."

Tweede ronde

Djokovic speelt donderdag zijn tweede ronde op Roland Garros tegen de Fransman Corentin Moutet. De Servische tennislegende moet het dan dus niet alleen tegen Moutet opnemen, maar waarschijnlijk ook tegen het publiek.

