Boris Becker was zondag aanwezig bij de finale van Roland Garros in Parijs. Daar werd de Duitser herenigd met zijn oude rivaal: Andre Agassi.

De rivaliteit tussen Becker en Agassi duurde van 1988 tot 1999 en was alom bekend in de tenniswereld. In totaal speelden de twee veertien keer tegen elkaar. Tien van die veertien ontmoetingen werden gewonnen door Agassi. Becker won er slechts vier. Een van de bekendste ontmoetingen tussen de twee tennisiconen was die in de halve finale van de US Open in 1995. In een absolute tennisklassieker trok Agassi toen aan het langste eind. Later vertelde de Amerikaan dat hij zo vaak van Becker won, omdat de Duitser een geheim verklapte met zijn tong.

Het ging om de service van Becker. Agassi kon aan de tong van de Duitser zien waar hij zou gaan serveren. Stak Becker zijn tong rechts uit, dan kwam zijn service rechts terecht en als de tong links zat, dan kwam hij links. Agassi hield dit gedurende zijn carrière verborgen voor Becker, maar na hun loopbaan besloot de Amerikaan het onder het genot van een biertje alsnog te vertellen. De Duitser was verbijsterd, omdat hij zich zijn gehele loopbaan dacht aan hoe Agassi hem zo goed kon lezen.

Hereniging op Roland Garros

27 jaar na de laatste wedstrijd was het zondag tijd voor de hereniging tussen Becker en Agassi. De Duitser deelde foto's van deze ontmoeting op zijn Instagram. "Altijd speciaal om terug te zijn op Roland Garros en dit te mogen delen met een aantal legendes van de sport. Het is fantastisch om Andre Agassi en een aantal andere legendes weer te zien op deze speciale avond in Parijs. Zo veel herinneringen, rivaliteit, wedstrijden en vriendschappen hebben ons geholpen het tennis te vormen tot wat het vandaag de dag is", vertelt Becker bij de reeks foto's.

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