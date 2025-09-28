Boris Becker is een van de meest markante figuren uit de tennissport. De Duitser heeft er geen moeite mee om zijn collega's zo nu en dan af te vallen en dit keer is zijn oud-collega Andre Agassi aan de beurt.

Tegenover Virgin Radio UK liet Becker zich uit over zijn voormalig collega. De opmars van Agassi zorgde er volgens de Duitser voor dat 'alle aandacht van hem af ging' en daar was hij niet blij mee. "Toen hij in het begin van de negentiger jaren bekend werd in de sport, met zijn lange gekleurde haar, die oorbellen, geboren en getogen zijn in Las Vegas. Ik vond hem een beetje een clown."

Becker is ook eerlijk en moet toegeven dat Agassi een van de beste tennissers van die tijd was. En ook de Duitser moest eraan geloven. "Hij begon mij te verslaan en hij pakte ook mijn sterrenstatus van dat moment af. Ik was er zo serieus mee bezig en het maakte me heel erg boos. Ik was heel erg boos door die opkomst van Agassi. Dat vond ik oprecht niet leuk."

Pete Sampras

De reden dat Becker zo boos werd door de opkomst van Agassi en andere topspeler Pete Sampras, was het gevoel dat de andere spelers hem begonnen voorbij te streven. "Ik heb altijd tennis gespeeld met het doel om te winnen. Ik heb altijd gespeeld met het doel om Wimbledon te winnen en de beste speler te zijn. Ik wilde niet spelen om gewoon maar mee te doen of om blij te zijn met een halve finale. Maar toen Agassi en Sampras echt op hun best gingen spelen, toen waren ze duidelijk beter dan ik."

Vandaag Inside

De kans is aanwezig dat Becker binnenkort ook op de Nederlandse televisie te bewonderen is. Vaste tafelgast René van der Gijp is groot fan van de tennisser en hij vertelde in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat Vandaag Inside bezig is om de Duitser een keer als bargast uit te nodigen. Het is niet bekend hoe Becker zelf tegenover dit idee staat.