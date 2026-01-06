Voor Novak Djokovic is het jaar niet goed begonnen. De Servische tennislegende maakt zich momenteel op voor de Australian Open, maar zijn voorbereiding verloopt nog niet erg fijn. Djokovic kwam in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar met zorgwekkend nieuws.

Djokovic zou voor de Australian Open nog het ATP-toernooi van Adelaide gaan spelen, maar daar zet hij een streep door. De winnaar van 24 grandslamtoernooien is nog onvoldoende fit. "Jammer genoeg ben ik er fysiek niet klaar voor", meldt hij op Instagram. "Het is erg teleurstellend aangezien ik twee jaar gelden de titel pakte. Ik keek er enorm naar uit om terug te keren, omdat het echt voelde alsof ik thuis speelde."

De Serviër wilde zich vanaf 12 januari in Adelaide voorbereiden op de Australian Open. Dat is zijn favoriete grandslamtoernooi. Djokovic schreef de Australian Open tenslotte tien keer op zijn naam en het lijkt erop dat deelname aan dat toernooi niet in gevaar komt. "Ik kijk uit naar Melbourne en al die Australische tennisfans", schreef hij in zijn bericht.

Droogte voor Djokovic

Djokovic won in zijn loopbaan dus al 24 keer een grandslamtoernooi, maar inmiddels staat hij al ruim twee jaar droog. De afgelopen twee seizoenen verdeelden zijn nieuwe rivalen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner alle grote titels. Djokovic haalde afgelopen jaar op alle grandslamtoernooien de halve finales, maar dat was ook elke keer het eindstation. Sinner (twee keer), Alcaraz en Alexander Zverev zaten hem dwars.

In 2026 hoopt hij dus alsnog zijn 25e grote titel te gaan pakken. Als hem dat lukt dan zou hij de tennisser worden die de meeste grandslamtoernooien in het enkelspel heeft gewonnen. Djokovic deelt het record nu nog met de Australische Margaret Court.

Ingrijpend besluit

Djokovic kwam in de eerste dagen van 2026 ook al met een ander opvallend besluit. Hij was jaren geleden één van de oprichters van de spelersvakbond Professional Tennis Players Association (PTPA), maar keerde die organisatie de rug toe. De Serviër uitte zijn zorgen over de huidige gang van zaken bij de PTPA en voelde zich niet langer thuis bij de door hemzelf opgerichte bond.

De PTPA werd in 2020 door Djokovic en zijn collega Vasek Pospisil opgericht uit onvrede over tennisbond ATP. De twee vonden dat de organisatie te weinig rekening hield met de belangen van de spelers. Met de oprichting van de vakbond was echter niet iedereen blij. Grote namen als Roger Federer en Rafael Nadal keerden zich tegen het plan en sloten zich er dan ook nooit bij aan tijdens hun loopbaan.