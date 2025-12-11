Tennislegende Boris Becker heeft het opgenomen voor zijn oude pupil Novak Djokovic. De Duitser kon het niet laten om te reageren op een journalist die niet volledig overtuigd was van de Serviër.

Becker is behoorlijk actief op sociale media. De Duitser reageert vaak op de laatste sportontwikkelingen. Dit keer stoorde hij zich aan een bericht van een Amerikaanse journalist. Die stelde op X de vraag: 'wie is de beste tennisser aller tijden?' Zijn volgers konden vervolgens uit enkele namen kiezen.

Geen Djokovic

In de voorgestelde antwoorden stonden namen als Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer, John McEnroe en Andy Roddick. Er was ook een optie om 'iemand anders' te kiezen. De naam van de Servische toptennisser stond er dus niet bij.

Dat Djokovic niet tussen de opties stond, is opvallend te noemen. Hij is namelijk een van de grootste tennissers aller tijden, mede dankzij zijn 24 Grand Slam-titels.

Becker zag de tweet voorbijkomen, en kon het niet laten om te reageren. Hij deelde het bericht met de vraag: "En Djokovic dan?"

Samenwerking

Naast de goed gevulde prijzenkast van Djokovic is er nog een reden waarom Becker voor hem opkwam. De twee werkten namelijk samen in het verleden. De Duitser en de Serviër begonnen hun samenwerking in december 2013. Ze behaalden al snel grote successen. Onder leiding van de Duitse legende won Novak zes Grand Slam-titels. Daaronder viel ook de langverwachte Coupe des Mousquetaires.

Hoewel hun samenwerking in 2016 eindigde, spraken beiden altijd met veel respect over elkaar. Djokovic steunde Becker zelfs toen hij in de gevangenis zat. De twee hebben een bijzondere band dus.

Op jacht naar de 25ste

Djokovic heeft dus 24 Grand Slam-titels op zijn naam staan. In 2026 gaat hij op jacht naar zijn 25ste. Al weet hij dat zijn lichaam in deze fase van zijn carrière niet altijd mee zit, zeker in wedstrijden tegen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz.