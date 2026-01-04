Novak Djokovic heeft zondagavond groot nieuws gedeeld. De toptennisser heeft namelijk aangegeven dat hij de spelersvakbond Professional Tennis Players Association (PTPA) verlaat.

Djokovic maakte het nieuws wereldkundig op zijn Instagram-story. "Na zorgvuldige overweging heb ik besloten me volledig terug te trekken uit de Professional Tennis Players Association (PTPA). Dit besluit volgt op aanhoudende zorgen over transparantie, bestuur en de manier waarop mijn stem en imago werden gepresenteerd", zo stak hij af.

"Ik ben trots op de visie die Vasek (Pospisil, Red) en ik deelden bij de oprichting van de PTPA, om spelers een sterkere, onafhankelijke stem te geven."

Gang van zaken

De Servische toptennisser geeft daarbij aan dat hij niet blij is met de huidige gang van zaken bij de spelersvakbond. "Het is echter duidelijk geworden dat mijn waarden en aanpak niet langer overeenkomen met de huidige koers van de organisatie."

Ondanks dat hij bij de PTPA stopt, zal hij nog wel doorgaan met het tennis zelf. "Ik zal me blijven richten op mijn tennis, mijn familie en mijn bijdrage aan de sport op een manier die mijn principes en integriteit weerspiegelt. Ik wens de spelers en iedereen die betrokken is het allerbeste met de verdere ontwikkeling, maar voor mij is dit hoofdstuk nu gesloten", zo sloot hij af.

Oprichting vanwege onvrede

Djokovic en Pospisil begonnen de PTPA uit onvrede over hoe de spelersraad binnen de ATP functioneerde, de organisatie die het mannencircuit aanstuurt. De PTPA wilde een serieuze gesprekspartner worden naast de internationale bond ITF en de professionele bonden ATP en WTA (vrouwen).

Grote rel

In 2025 was Djokovic nog het middelpunt van een van de grootste rellen in de tenniswereld in jaren. De PTPA spande toen een rechtszaak aan tegen de grote tennisorganisaties, tot onvrede van die partijen. Ook de Serviër zelf zou het ook niet eens zijn geweest met bepaalde onderdelen van de rechtszaak.

Daarnaast zou zelfs de Amerikaanse tennisser Reilly Opelka, die lid was van de vakbond, zijn bedreigd naar aanleiding van de zaak. Volgens hem zat ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi achter die intimidatie. De ATP reageerde op haar beurt fel en bestempelde de rechtszaak van de PTPA als een ‘pr-campagne’.